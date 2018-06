Los Planetas i Calexico obren avui la cinquena edició del Vida

Los Planetas, Calexico, Franz Ferdinand, St. Vicent, Iron & Wine i The Might Be Giants són els grans caps de cartell de la cinquena edició del Vida, a Vilanova i la Geltrú . Un festival consolidat com a referent de la música "indie", en un espai acollidor i ja emblemàtic com La Masia d'en Cabanyes, i amb una organització que gaudeix de cuidar el certamen fins al darrer detall. Sense massificació, amb un tracte proper, sent lúdic i, alhora, una opció de qualitat per tastar la millor música del moment, tant a nivell internacional com autòcton.L'edició 2018 del festival s'obre aquest dijous amb Los Planetas i Calexico i comptarà amb dos escenari principals i tres de secundaris, entre arbres, camins de terra i racons de bosc. Divendres serà el torn dels escocesos Franz Ferdinand, que presenten el seu darrer disc, Always Ascending, i de St. Vicent, l'alter ego musical d'Annie Clark, cantautora i multiinstrumentista nord-americana. El mateix divendres es podrà gaudir de les propostes de The New Raemon, Núria Graham o Joe Crepúsculo.Iron & Wine i They Might Be Giants seran els grans reclams del dissabte, en una darrera jornada on destaquen les actuacions d'Albert Pla, El Petit de Cal Eril i l'imperdible com Josh Rouse. En l'edició de l'any passat, el Vida va comptar amb l'assistència de més de 32.000 persones, dels quals un 60% són catalans, el 30% de l'Estat i el 10% estrangers.

