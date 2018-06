Arsenio Escolar es perfila com a nou president de RTVE

Arsenio Escolar és el nom que sona amb més força per presidir RTVE. PSOE i Podem negocien la nova cúpula de l'ens després que el consell de ministres aprovés el decret llei per renovar de forma urgent el consell d'administració. Els socialistes -amb només 84 diputats- necessiten el vist-i-plau de la formació lila per poder tirar endavant el seu nomenament. És per això que els de Pablo Iglesias participen des de primera línia en les negociacions.L'altre suport que no té garantit el PSOE és el dels republicans, que ja han anunciat que bloquejaran la legislatura de Sánchez mentre no s'avingui a entaular un diàleg sense condicions Segons diversos mitjans especialitzats, les converses es troben en fase molt avançada i Escolar és el preferit a presidir l'ens públic, que en els darrers mesos ha estat envoltat de polèmica per les manipulacions informatives que han denunciat els mateixos treballadors.El veterà periodista va ser subdirector d'El País i director del diari gratuït 20 minutos. Pare del també periodista Ignacio Escolar, és analista polític i col·laborador de Los Desayunos de TVE.

