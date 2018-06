Marc Castells reclama la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats en la presa de possessió

Marc Castells ja és, oficialment, president de la Diputació de Barcelona. El ple de l'ens supramunicipal l'ha escollit amb 33 vots a favor i, d'aquesta manera, li ha permès agafar el relleu de Mercè Conesa, que deixa el càrrec per assumir la presidència del Port de Barcelona . El ple d'aquest dijous l'ha liderat Dionís Guiteras, d'ERC, que fins a la presa de possessió actuava com a president en funcions després de la renúncia de Conesa. Guiteras ha llegit la fórmula legal -que enuncia la lleialtat al rei i a la Constitució- i Castellas ha promès el càrrec "per imperatiu legal, amb lleialtat al poble de Catalunya", clamant per la llibertat dels presos i pel retorn dels exiliats.En el discurs posterior a la presa de possessió, Castells ha tingut paraules cap a Joaquim Forn, empresonat a Estremera, i ha apuntat que "no oblidarà mai" l'existència de presos polítics i exiliats. L'alcalde d'Igualada ha volgut deixar clar que seguirà amb el pla de mandat engegat per Conesa. "Cal no abandonar mai ni la tasca i l'esperança. No abandonarem mai l'esperança de veure el nostre poble lliure", ha indicat.Un cop ha acabat el ple d'investidura, Castells ha comparegut en roda de premsa per explicar que una de les seves prioritats és el "retiment de comptes" per tal de treure's "una capa d'invisibilitat que la fa petita". "El repte és acompanyar els alcaldes, donar suport als municipis i explicar-nos molt", ha recalcat el dirigent municipalista.Castells és alcalde d'Igualada, ja era vicepresident segon de la Diputació i forma part de la direcció del PDECat. És un dels batlles més respectats de l'antiga Convergència i dels pocs que, en les eleccions municipals del 2015, va aconseguir una majoria absoluta incontestable en una capital de comarca. Liderarà l'ens supramunicipal en el proper any i, si el seu grup està en disposició de repetir presidència, optarà a la reelecció.Acompanyat institucionalment dels consellers Damià Calvet -Territori- i Àngels Chacón -Empresa i Coneixement, fins fa unes setmanes regidora del seu equip a Igualada-, de la família i de dirigents tant del PDECat com de Junts per Catalunya (JxCat), Castells ha seguit la votació al costat de Conesa. El ple de la Diputació està format per 51 diputats: 14 són del grup de l'antiga CiU -encara va anar amb aquesta marca a les últimes municipals-, 11 corresponen a ERC, 10 responen a les sigles del PSC, 7 estan aixoplugats sota l'Entesa i tant PP, Ciutadans i CUP disposen de tres representants.Miguel Ángel Ibáñez, de Ciutadans, ha demanat la retirada del llaç groc de les dependències de la Diputació, i ha reclamat a Castells que sigui el "president de tots" els municipis de la demarcació. Una demanda que també ha fet Manuel Reyes, cap de files del PP: "Si ens pretén dividir, ens tindrà al davant. No podem compartir la deriva de la institució. Han convertit l'ens en el caixer automàtic de la Generalitat separatista". "Prou de ser l'agència de col·locació dels seus amics. Li paguen la nòmina a la dona del pròfug", ha indicat Reyes en referència a la dona de Carles Puigdemont, que presenta un programa a La Xarxa, l'ens audiovisual que depèn de la Diputació.Arnau Funes, portaveu de l'Entesa -que agrupa l'espai dels comuns-, ha indicat que hi ha casos de "mala gestió" que afecten la "feina feta per la Diputació". "Cal aclarir-ho i depurar responsabilitats", ha destacat Funes, que malgrat tot ha estès la mà per tenir col·laboració en polítiques socials i ajuda als municipis.El PSC, que ha votat a favor de Castells en un sentit "d'oposició constructiva" -en paraules de Pilar Díaz, portaveu de la formació a la Diputació-, i ha constatat que encara hi ha "molta gent que pica a la porta dels ajuntaments per resoldre les seves necessitats bàsiques". Díaz, tot i aquest esperit de col·laboració, ha criticat la fórmula amb la qual el nou president ha jurat el càrrec.Jordi Fàbrega, d'ERC, ha destacat que des del primer moment del mandat la majoria sobiranista a la cambra "s'ha posat al costat del Govern" per tal d'arribar, si calgués, allà on no ho pogués fer la Generalitat. "El llistó està molt alt", ha apuntat Joan Carles Garcia, del PDECat, en referència a Conesa.

