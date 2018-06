El govern espanyol inicia els tràmits per traslladar els presos polítics

El govern espanyol ja ha iniciat els tràmits per fer efectiu el trasllat dels presos a Catalunya i preveu que es materialitzi en uns “dies”, segons ha avançat el diari El País i han confirmat a l’ACN fonts del Ministeri de l’Interior, que asseguren que s’ha activat “el protocol fixat” per a la seva reubicació a presons catalanes. La durada del procés, segons aquestes fonts, dependrà de qüestions burocràtiques però en tot cas no s’allargarà.El diari El País ha publicat aquest dijous que Institucions Penitenciàries ja ha demanat al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena si té previstes noves diligències en sobre els líders independentistes un cop la Sala d’Apel·lacions del Tribunal Suprem va desestimar aquest dimecres els recursos presentats per les defenses i per VOX i va confirmar el processament per rebel·lió, malversació i desobediència dels 25 processats

