Un informe de la Diputació de Barcelona sosté que Puigcorbé maltractava els seus subordinats

Un informe de la Diputació de Barcelona sosté que el regidor d'ERC Juanjo Puigcorbé maltractava els seus subordinats, segons ha informat El Periódico . Es tracta d'un informe provisional de la diputació que no cita directament Puigcorbé, però s'hi refereix com "el polítc relacionat amb la gerència" i li atribueix haver generat "situacions emocionals que afecten part del col·lectiu de treballadors".Entre les queixes hi ha la pèrdua de capacitat de decisió a la feina per part dels tècnics per culpa d'"ingerències polítiques", manca de confiança en els treballadors i "poc respectes dels polítics envers els tècnics". També tasques imprevistes per exigències del polític i haver d'assumir obligatòriament funcions inusuals i ordres contradictòries.De la mateixa manera, una altra queixa dels treballadors és que el coordinador d'àrea va quedar apartat perquè Puigcorbé va ocupar el seu espai i va centralitzar la relació amb els subordinats. L'informe apunta que volia assumir tots els papers de l'organigrama i descriu el tracta de Puigcorbé com clarament inadequat: "El tracte personal del política cap al personal de gerència no és correcte, denota menyspreu, sovèrbia, poder i autoritat".Davant d'aquesta situació, ERC va instar Puigcorbé a dimitir i l'exactor així ho va anunciar el passat 8 de juny, quan va dir que renunciava als càrrecs a l'ajuntament i a la diputació "per motius personals". Ara, però, ha revocat la renúncia i té intenció de presentar-se aquest dijous a la Diputació i divendres al ple del consistori de la capital catalana.En declaracions a El Periódico, Puigcorbé nega les acusacions de l'informe i en minimitza les queixes. Assegura que són comentaris d'una o dues persones i destaca que, segons ell, ha fet una bona feina a la Diputació. "Algú està molt interessat en què dimiteixi", afirma, i denuncia que s'ha trencat la confidencialitat d'aquest tipus d'informes.

