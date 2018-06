Ciutadans demana la suspensió immediata dels set diputats processats per Llarena

Ciutadans ha demanat a la Secretaria General i l'Oïdoria de Comptes del Parlament de Catalunya que se suspengui de manera immediata els set diputats processats pel Tribunal Suprem en el marc de la macrocausa contra l'independentisme. El Tribunal Suprem ha confirmat avui el processament, fet que obre la porta al jutge que instrueix el cas, Pablo Llarena, a suspendre les funcions dels diputats encausats. Ciutadans demana accelerar el procés i que se'ls tregui ja tant el dret a vot com el sou. Els set diputats afectats per aquesta qüestió són Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Toni Comín i Jordi Sànchez.En concret, a l'Oïdoria de Comptes se li demanen les mesures que calguin per suspendre els "drets econòmics" dels set diputats. A la Secretaria General se li demana que garanteixi que la suspensió es faci efectiva a l'exercici del dret de vot, fins i tot per delegació, i a la percepció de drets econòmics.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)