Ximo Puig destitueix el president de la Diputació de València després de la detenció

El secretari general del PSPV, Ximo Puig, ha decidit destituir el fins ara president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, detingut aquest dimecres en una operació contra la corrupció, tal com ha informat el Diari La Veu. Puig ho comunicarà així al Secretariat Nacional del PSPV, que es reunirà d'urgència a les 22.30 d'aquest dimecres.Puig apartarà Rodríguez de tots els seus càrrecs, la qual cosa implica que el també alcalde d'Ontinyent deixe de ser el portaveu de l'Executiva Nacional del PSPV. Per a la Presidència de la Diputació de València, Puig proposarà l'actual diputat Toni Gaspar.El dirigent dels socialistes valencians ha assenyalat abans de la reunió del Secretariat del PSPV que la decisió la pren "després de parlar" durant tot el dia amb molts companys de partit i per a no "perjudicar l'esforç" que els ciutadans valencians estan fent "per a alçar la hipoteca reputacional, després de vint anys de governs del PP".Puig, però, ha destacat que el PSPV confia en la "presumpció d'innocència de Jorge Rodríguez" i que "seran els jutges els qui determinen la responsabilitat en una investigació que continua secreta". Amb tot, el màxim responsable dels socialistes valencians ha justificat la decisió tot al·legant que el PSPV "sempre ha sigut contundent davant de tots els casos de possibles irregularitats, qualsevol que siga la seua naturalesa, i així ho seguirà sent".

