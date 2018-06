Cap autocrítica i treure pit: la recepta dels Jocs Mediterranis davant l'allau de crítiques

Víctor Sánchez i Javier Villamayor, al darrere, atenent els mitjans de comunicació des del Palau d'Esports Foto: Jonathan Oca

Els Jocs Mediterranis no tenen la percepció que s'estigui venent una mala imatge de Tarragona a causa de l'esdeveniment esportiu i apunten que els incidents que hi ha hagut són anècdotes". El conseller comissionat dels Jocs, Javier Villamayor rebutja que s'estigui davant "d'una crisi de reputació, ni que sigui un veritable desastre". El socialista ha sortit al pas i ha dit que "si hi ha dificultats no les amaguem, les resolem". Lamenta que hi hagi informacions que són "subjectives" i que no es destaca l'èxit esportiu.El director executiu de Tarragona 2018, Víctor Sánchez, ha destacat que "els Jocs Mediterranis de Tarragona són un èxit i no hi ha cap tipus d'autocrítica". En aquest sentit, ha destacat que si n'han de fer, ho faran un cop s'hagi celebrat l'esdeveniment esportiu.Ambdós protagonistes dels Jocs Mediterranis han tret pit del rècord de participació d'atletes que ha aconseguit Tarragona 2018, un èxit que inclús ha arribat a ser un problema, segons Sánchez. Al final, s'ha aconseguit que hi hagi uns 600 participants més dels inicials i això no està facilitant les coses perquè es produeixen, entre altres, problemes de logística.Sánchez ha admès que moltes instal·lacions no han pogut fer cap prova tipus test per a comprovar que tot estava a punt. Tot i tenir un any per endavant, el directiu ha apuntat que "n'hi ha que han arribat justes".El mateix directiu ha destacat que rebutja que sigui un "desastre" i que esportivament estan rebent molt bons inputs de les diferents federacions esportives que participen en els Jocs Mediterranis i que els feliciten per la Vila Mediterrània, ja que "diuen que és la millor vila que han tingut i que les instal·lacions esportives són dignes d'uns Jocs Olímpics". Es nega a quedar-se amb les anècdotes i treu ferro dient que als Jocs Olímpics de Barcelona 92 també se'n van produir. Villamayor ha destacat que el nen de 5 anys que va atropellar un cotxe dels Jocs Mediterranis a Salou evoluciona favorablement i que aviat pujarà a planta, ja que ara es troba a l'UCI. El comissionat de l'esdeveniment esportiu ha afirmat que l'han visitat, que han parlat amb la seva família i que estan a la seva disposició. Pel que fa a la presumpta agressió sexual per part d'un esportista a una noia a la capital de la Costa Daurada, Villamayor ha destacat que no pot donar més detalls dels que ja es coneixen perquè hi ha una investigació policial en marxa.

