Un detingut en un narcopis del Raval on hi havia onze persones prenent drogues

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres una persona en un narcopis del barri del Raval on hi havia onze persones consumint drogues en el moment de l'actuació policial, segons ha informat la policia.L'operació s'emmarca en la lluita dels cossos de seguretat contra aquest tipus d'habitatges, utilitzats per a la venda i el consum de drogues, al districte de Ciutat Vella. A banda del detingut, la policia ha comissat diverses quantitats de cocaïna i heroïna, així com material divers per a l'adulteració i distribució de la droga.

