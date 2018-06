FOTOS La Moncloa intenta innovar amb la imatge de Sánchez i la xarxa se'n burla

.@sanchezcastejon evalúa sus recientes encuentros con líderes europeos tras visitar esta mañana a #AngelaMerkel en Berlín. Las manos del Presidente marcan la determinación del Gobierno. Mañana comparece ante el @Congreso_Es pic.twitter.com/QZqtwQa3rT — La Moncloa (@desdelamoncloa) 26 de juny de 2018

Peter, su ego y sus fans van a dar mucho juego. Auguro foto en traje de baño. — Rosa (@jryrs200) 27 de juny de 2018

Oye...que yo solo quiero decirle al responsable de comunicación y redes sociales de @desdelamoncloa que tengo un curso de CCC (📞202122) en fotografía. Hago súper buenas fotos de planos d manos, dedos, nariz,orejas(por si os da por tuitear que el presidente escucha atentamente) — Mónica Vaquer (@monicavaquer) 26 de juny de 2018

Añado las fotos de las manos del Presidente descartadas pic.twitter.com/xnbr74FtYb — Froilán I de España (@FroilLannister) 26 de juny de 2018

"Les mans del president marquen la determinació del govern". Aquesta és la frase que va piular el govern espanyol des del seu perfil oficial a Twitter. L'acompanyen amb quatre fotografies de les mans, fent diferents gestos, de Pedro Sánchez. La Moncloa ha fet una aposta clara per innovar en l'estratègia de comunicació i la promoció de continguts a través de les xarxes socials.Ara bé, com era previsible, les usuaris de Twitter no ho han passat per alt i la piulada s'ha omplert de respostes iròniques i enginyoses fent-ne mofa. A continuació, un recull d'algunes de les publicacions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)