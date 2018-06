La periodista Mabel Moreno, nova cap de Continguts de La Xarxa

La periodista Mabel Moreno serà la nova cap de Continguts de La Xarxa de Comunicació Local. Ha estat escollida en una convocatòria pública oberta el mes de febrer per ocupar aquesta plaça. És el primer cop que l'empresa, creada per la Diputació de Barcelona, convoca un concurs públic per accedir-hi.Moreno (l'Hospitalet de Llobregat, 1973) ha estat vinculada des dels inicis a la informació local. Durant vuit anys va treballar a l'àrea d'informatius de Ràdio l'Hospitalet i des de l'any 2006 treballa a la Xarxa Audiovisual Local, on va ser responsable d'informatius entre 2010 i 2012, i entre 2013 i 2014.

