Una empresa catalana crea una cabina de descans per a aeroports i desperta l'interès de Google i Facebook

Un dels problemes a l’hora de viatjar és la dificultat per descansar en aeroports o estacions de tren o d’autobús, on no hi ha les matexies comoditats que en un hotel o a casa. Una empresa de La Garriga, StilRicart , treballa per acabar amb aquests problemes i està enllestint el projecte de les anomenades Napbox . Es tracta d'unes cabines individuals de fusta que s’instal·laran en punts amb una gran afluència de viatgers per poder descansar i per poder passar l’estona fent més que seure en un banc. StilRicart s'encarrega de la fabricació i una altra empresa garriguenca, AVLuxe, és responsable del software.A les Napbox s'hi accedeix amb un codi QR. Un cop a dins, en pocs metres s'hi pot trobar des d'un llit que canvia sol els llençols fins a un punt de càrrega d'inducció per aparells electrònics, un televisor, una aplicació per ajudar a dormir i una mena de taula per poder treballar amb l'ordinador."La idea va sorgir d'un client. La vàrem presentar al Mobile World Congress i ara tenim diversos encàrrecs", explica Joan Ricart, el propietari de l'empresa, a. A la tardor entregaran una de les cabines per un campus de Google a Polònia i n'estan fabricant per Facebook i l'aeroport de Minsk. "Volem que serveix per fer una migdiada, per descansar o per treballar tranquil mentre esperes, o simplement per viure una nova experiència", afegeix Ricart.El projecte també demostra una possible via per fer evolucionar el tradicional sector de la fusta i el moble de La Garriga. StilRicart, nascuda a meitats del segle XX, va fer un tomb l’any 2000 i des de llavors es plantegen projectes per vincular la fusta i el moble amb les noves tecnologies.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)