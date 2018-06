10 cares públiques que han abanderat la visibilització de la lluita LGTBI

Aquest dijous és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Arreu del món s'organitzen tot tipus d'actes per reivindicar els drets d'aquest col·lectiu i normalitzar la llibertat d'orientació sexual i de gènere. Les entitats que remen en aquest sentit són molt nombroses i diverses, però totes coincideixen en remarcar que la lluita ha de ser dia a dia. No es pot reduir a una única jornada commemorativa. En aquest combat social diari hi cobren una importància vital les figures públiques. Polítics, actors, periodistes o esportistes, entre d'altres. A continuació, un recull de 10 noms de l'esfera mediàtica que han abanderat la visibilització de la lluita LGTBI.

