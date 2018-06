Ebri Knight respon a la censura de Heineken amb el llançament d'una marca de cervesa

El grup maresmenc Ebri Knight ha respost al concert "censurat" per Heineken amb el llançament al mercat de la cervesa artesanal "La Guillotina", que elabora la cervesera vigatana Vic Brewery. El grup havia d'actuar el 19 de maig a la sala Amstel Art de València, gestionada per Heineken, però, segons Ebri Knight, la gerència va decidir cancel·lar el concert "de manera unilateral per motius polítics", després "d'haver rebut pressions de grups catalanòfobs d'ultradreta". El grup lamenta aquest "episodi de censura ideològica" i hi ha volgut respondre amb el projecte de la cervesa artesanal.Segons indica la formació, l'objectiu d'aquesta iniciativa és doble. D'una banda, es pretén fer córrer la veu que "Amstel i Heineken participen de la censura". De l'altra, es vol donar a conèixer "l'univers alternatiu a la cervesa industrial".L'etiqueta de "La Guillotina" presenta un fons groc i una imatge de Franco de cap per avall. Es podrà trobar en format d'ampolla de 33 centilitres i en barril.L'edició és limitada i, segons indica el grup, ja s'ha emparaulat més de la meitat de la producció. El repartiment es farà aquest proper mes de juliol arreu del país a casals, ateneus, tavernes i cellers.Cal recordar que Ebri Knight i Herba Negra han denunciat aquest divendres, a través de les xarxes socials, que la Sala Amstel Art de València, gestionada per Heineken, els ha cancel·lat un concert que havien de fer dissabte al vespre per "motius polítics i ideològics".Els dos grups han assegurat, a través d'un comunicat, que es tracta "d'un atac contra la llibertat d'expressió" i han explicat que estudiaran "emprendre accions legals" contra el que consideren un "atac d'odi i de discriminació evident".

