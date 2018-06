Torra denuncia pressions espanyoles per «restringir la seva veu» als EUA

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciat aquest dimecres fortes pressions de l’ambaixada espanyola als EUA perquè en el discurs que farà a la inauguració de l’Smithsonian Folklife Festival i durant els seus actes a Washington es limiti a parlar de cultura popular i no faci comentaris sobre el procés català o el conflicte amb l’Estat espanyol. En una atenció als mitjans de comunicació des de la capital dels EUA, el president ha explicat que hi ha “òbvies pressions” i ha criticat que “malauradament, la tenebrosa diplomàcia espanyola es mou sempre que Catalunya alça la seva veu al món”.“Com sempre, hi ha restriccions i un intent de modular la nostra veu. A mi no se m’acudiria dir-li a l’ambaixador, Pedro Morenés, què ha de dir ell”, ha sentenciat. I és que aquest dimecres al vespre, Torra i Morenés coincidiran a la recepció oficial i privada de l’Smithsonian Folklife Festival, i per això el president ha comentat que li farà arribar la seva visió de manera informal si conversen. Igualment, ha volgut “apel·lar al ministre d’Exteriors espanyol, Josep Borrell, per que permeti que qualsevol ciutadà es pugui expressar-se en llibertat als EUA”. “Tenim tot el dret del món a venir i expressar en llibertat el que considerem i parlar dels presos polítics i dels exiliats”, ha dit.En aquest sentit, els plans de Torra, de fet, passen per reobrir les delegacions de la Generalitat a l’exterior perquè “continuïn fent el que han vingut fent fins ara”, inclosa la vessant més política, i poder així també "denunciar la situació que viu Catalunya" a ulls del món. “En el moment especial que viu el país, cobren especial significació dels delegacions. No haurien d’haver estat tancades mai, però avui més que mai cal que allà on hi hagi una veu catalana al món, expliqui la situació”, ha dit, tot demanant a “tots els catalans que estan pel món que siguin ambaixadors de la causa catalana i denunciïn allà on puguin la regressió de drets i la situació de Catalunya”.

