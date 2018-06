Treballadors de l'Ajuntament de Sabadell no aclareixen la legalitat de la retirada de multes a familiars de Bustos

Diversos treballadors de l'Ajuntament de Sabadell no han sabut aclarir aquest dimecres a l'Audiència de Barcelona si la retirada de dues multes a familiars de l'exalcalde Manuel Bustos l'any 2012 es va fer seguint tots els procediments administratius establerts. El temps transcorregut ha fet que no poguessin concretar les raons d'aquells dos casos, i s'han referit a la normativa general i a les pràctiques habituals, que també tenien excepcions.En la segona jornada del judici contra Bustos , l'ex cap de la Policia Local i un altre ex alt càrrec, han declarat empleats de l'empresa de grues subcontractada, policies locals i funcionàries del consistori. Dos dels gruistes han explicat que la suposada permissivitat en l'aparcament a les sortides de les escoles era una qüestió que es comentava, però no era una instrucció directa.També han explicat que els butlletins de denúncia s'imprimien directament, però si fallava la impressora es feien a mà. En tot cas, sempre s'intentaven personalment als conductors o es posaven al parabrisa del cotxe sancionat.Els dos policies que supervisaven les multes dubtoses de la grua han explicat que la sanció del 28 de març del 2012, on la grua no es va arribar a endur el cotxe de l'actual esposa de Bustos a la sortida de l'escola bressol, no es va arribar a imposar perquè en la foto no es veia la matrícula sencera, cosa que és imprescindible. El sergent encarregat d'aquesta feina ha explicat que no recorda que Duran s'interessés per la multa, però sí que en general parlaven de certa permissivitat a les sortides de les escoles.El caporal ha explicat que cada dia revisaven les sancions dubtoses, i aproximadament un cop a la setmana enviaven al departament de multes municipal un correu electrònic amb totes les multes que s'havien d'anul·lar. No obstant, no han sabut explicar perquè en aquell cas el correu es va enviar just l'endemà de la infracció i amb només aquella infracció anotada, tot i que han dit que no era del tot excepcional.Per la seva banda, dues funcionàries del departament de multes del consistori han explicat el procediment per anul·lar les sancions un cop rebien el correu electrònic de la policia local. La cap del departament ha explicat que l'actual esposa de Bustos va anar al departament a presentar un escrit d'al·legacions i se li va donar una còpia de l'expedient, que va acabar amb la retirada de la multa del 28 de març perquè la matrícula no es veia bé a la foto feta pels encarregats de la grua.En la multa del juny, aquesta funcionària ha dit que s'hauria produït un "error administratiu" intern, ja que l'expedient es va arxivar abans d'haver-se publicat el decret d'incoació i obertura del propi expedient. Així, si la infracció va ser el 22 de juny, les setmanes següents va arribar al departament un informe del cap de la policia local donant la raó als fills de Bustos en les seves al·legacions per recórrer la multa, dient que havien deixat el cotxe mal aparcat per culpa d'una emergència mèdica. El 29 de juliol es va rebre a tràmit tota la documentació i el 2 d'agost, sense haver obert formalment cap expedient, es va arxivar tot, cosa que es va publicar el 30 d'octubre al Butlletí Oficial de la Província.Aquesta funcionària ha explicat que ocasionalment arribaven informes de Duran al departament. Preguntada pel fet que l'informe de l'ex cap policial inclogués la referència de les al·legacions dels fills de Bustos si no hi havia tingut accés, la testimoni ha explicat que potser els fills de l'exalcalde van presentar les al·legacions a la comissaria de Policia Local i el cap en va tenir una còpia. En tot cas, ha dit que és habitual anul·lar denúncies per motius mèdics. No obstant, les al·legacions dels fills no consten formalment a l'expedient electrònic i no s'han arribat a trobar mai en paper ni a la comissaria ni en altres dependències municipals.Una funcionària de la recepció de la Policia Local ha explicat que ella registrava els documents que els ciutadans presentaven i que legalment és possible que un ciutadà presenti el document d'una altra persona. En tot cas, ha dit que sempre es retorna al ciutadà un comprovant de lliurament de la instància, i també ha negat conèixer els fills de Bustos, que són els que haurien presentat al·legacions a la multa del 22 de juny del 2012.L'inspector de la Policia Local que va treure el cotxe dels fills de Bustos del dipòsit de la grua i els el va entregar a una altra porta del complex municipal ha explicat que ho va fer per raons "humanitàries" i per ordre de l'ex cap del cos, Josep Miquel Duran. Ha admès que la maniobra no era habitual però ha dit que els fills no estaven bé: un perquè es marejava i no podia caminar i l'altre perquè estava molt nerviós.D'altra banda, també ha declarat l'exesposa de Bustos, de qui es va divorciar el 2007. El seu cotxe va ser multat el 22 de juny del 2012 quan els seus fills el van deixar en una zona de càrrega i descàrrega propera a una clínica privada per una emergència mèdica. La dona ha explicat que ella aquell dia estava treballant a Madrid i va veure una trucada perduda del seu fill que no va poder agafar. També ha admès que podria haver rebut alguna trucada perduda de part de la clínica. A la tarda va poder parlar amb els seus fills i li van explicar tot el que havia passat, amb la posterior recollida del vehicle al dipòsit municipal.En tot cas, la dona ha dit que el seu fill gran no li va explicar cap intervenció en l'assumpte per part del seu pare, tampoc recorda haver rebut a casa la sanció per mal aparcament i ha explicat que quatre dies després dels fets van operar el seu fill i no es va preocupar de la sanció. Finalment, ha dit que ella no va presentar cap recurs a la multa, però el seu fill li va explicar que ell sí que ho havia fet, tot i que mai va arribar a veure el document d'al·legacions.

