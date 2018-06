Margallo: «La Constitució se'ns ha fet vella»

José Manuel García Margallo caminant pel centre de Terrassa Foto: A.M.

L'exministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, ha estat aquest migdia a Terrassa. En un acte de campanya de la seva candidatura per agafar el relleu de Mariano Rajoy al capdavant del Partit Popular, Margallo ha fet una passejada pels carrers del centre de la ciutat acompanyat per membres del PP local fins arribar a la plaça Vella on s'ha trobat a la terrassa d'un bar, amb militants i simpatitzants.Margallo ha deixat clar que ell no ha demanat l'aval ni el vot a cap responsable polític però els ha aconsellat que votin en funció de les propostes que presenta cada un dels candidats. En relació a les propostes, l'exministre ha plantejat un programa amb trenta-dues mesures per "renovar el partit i renovar la política espanyola".En relació a Catalunya, Margallo planteja impulsar una llei oficial de llengües com s'ha fet al Canadà, parlar d'infraestructures com el Corredor del Mediterrani i canviar el sistema de finançament de les comunitats autònomes, tot "dins de la Constitució", ha puntualitzat.No obstant això, l'exministre és partidari de "canviar Espanya d'arrel", referint-se a la Constitució actual que segons Margallo "se'ns ha quedat vella". El seu és un projecte que defineix com a regeneracionista i que contempla ampliar el catàleg de drets i llibertats i també "fer del Senat, una cambra territorial".Entre les mesures adreçades a la renovació del Partit Popular, Margallo ha destacat que cal "retornar el partit als afiliats, cal fer un comitè de transparència, posar en marxa un defensor del militant i tirar endavant una "comissió d'homes bons" perquè qualsevol indici i irregularitat s'intervingui", una comissió que hauria d'estar formada per persones de fora del PP, ha puntualitzat Margallo, davant del tradicional cafè Plaça Vella.Pel que fa a la poca participació de la militància a l'elecció del president el Partit Popular, Margallo ha dit que li sembla "malament" i ho atribueix a tres arguments. D'una banda creu que el procés de primàries "s'ha fet de forma improvisada", de l'altra creu hi ha molts militants que "no han estat suficientment atesos durant temps" i, finalment, ha argumentat que "els errors que hem comès al govern", les quatre "C" que els anomena: corrupció, Catalunya, compensació social i capacitat de canvi, els ha passat factura.Margallo haurà de competir amb les candidatures de Soraya Sáenz de Santamaría, Maria Dolores de Cospedal, Pablo Casado, José Ramon García-Hernández i Elio Cabanes fins al congrés que se celebrarà els pròxims dies 20 i 21 de juliol.

