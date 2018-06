La Nit de les Revistes i la Premsa en Català celebra la vitalitat del sector

"Em permetran que dediqui aquest premi al Major Trapero, que hauria de ser aquí", diu la periodista i ex-cap de comunicació dels Mossos Patrícia Plaja, guardonada amb el Premi Comunicació per la seva gestió durant els atemptats d'agost a Catalunya. "Com a periodista, mai m'havia sentit tan útil i tan lliure", ha reblat després de lloar i agrair la tasca feta pel Major. Ha estat el primer dels discursos que s'han sentit aquest dimecres a l’Espai Endesa de Barcelona.



La Nit de les Revistes i la Premsa en Català també ha tingut com a protagonistes el programa FAQS de TV3 (Premi Societat), amb Laura Rosel al capdavant; El Setmanari de l'Alt Empordà (Millor Publicació de Premsa Comarcal); la revista El Món d’Ahir (Millor Revista); el digital esportiu eltravesser.cat (Millor Publicació Digital); i el diari escocès The National (Premi Cultura), que ha acabat el seu discurs amb un clam en forma de frase feta: "No et quedis mai sense llenya pel foc!".



Els mitjans, la llibertat i la democràcia



"Sense uns mitjans lliures no pot haver-hi democràcia, ni llibertat", ha subratllat durant el seu parlament la consellera Elsa Artadi, que s'ha emocionat en recordar al conseller Jordi Turull, actualment empresonat, però "que sap que som aquí avui, que us envia una salutació i que us felicita a tots". Roger Torrent, tot seguit, també ha citat els consellers Rull i Turull, el vicepresident Junqueras o la seva antecessora al càrrec, Carme Forcadell. "No hi poden ser per haver donat la paraula, per haver permès que al Parlament de Catalunya es pugui parlar de tot". I donar la paraula és "allò que feu vosaltres", cosa que Torrent ha agraït als assistents.



Instants abans, Antonio Medina, en nom del president de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) Germà Capdevila –que no ha pogut assistir per motius personals–, ha recordat que en l'edició passada l'acte comptava amb la presència de Carme Forcadell, ara empresonada. L'any ha estat "dur", amb la censura imperant i amb "editors processats sense cap justificació". "Volem somiar en un futur millor, fent-ho com sabem: buscant l'excel·lència i treballant per ser cada dia millors".



Patrícia Plaja, "El Món d'ahir" i "The National", entre els premiats

La Federació d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals ha premiat la periodista Patrícia Plaja amb el Premi Comunicació per la gestió comunicativa dels atemptats de l'agost del 2017 a Barcelona com a responsable de comunicació del cos de Mossos d'Esquadra, "un model innovador i capdavanter de la gestió de la comunicació d’una força de seguretat, apropant-la a la ciutadania sense estridències ni excessos".En l'apartat dels mitjans de comunicació, el programa FAQS de TV3 ha estat guardonat amb el Premi Societat per l’impacte que ha tingut el programa, que ha contribuït a informar els telespectadors "amb un format fresc i original, on totes les veus hi són representades". Un altre dels premis grossos ha recaigut en la revista El Món d’Ahir, guardonada com a Millor Revista "per la seva aposta per revaloritzar el paper amb un producte cuidat i uns continguts amb firmes de prestigi". En la mateixa categoria també s'ha fet una menció especial a Namaka per haver iniciat una revista infantil "que trenca motlles".El Premi a la Millor Publicació de Premsa Comarcal ha recaigut sobre el Setmanari de l’Alt Empordà, un mitjà amb 40 anys de trajectòria, per la "professionalitat, rigor i el lideratge en un territori on hi conviuen diversos mitjans". En aquesta categoria, també s'ha fet una menció especial a la revista L’Om "per l'èxit en el traspàs generacional d’una capçalera històrica a un equip jove i amb empenta". El digital esportiu eltravesser.cat ha rebut el Premi a la Millor Publicació Digital per la seva tasca com a altaveu del futbol amateur a l’Alt Camp i el diari escocès The National s'ha endut el Premi Cultura "com a exemple d’un mitjà internacional implicat i compromès amb els drets i les llibertats de Catalunya".

