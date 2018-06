​Colau reclama a Torra una renúncia explícita a la via unilateral i acordar un referèndum

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat aquest dimecres al president de la Generalitat, Quim Torra, que renunciï "explícitament" a la via unilateral i que treballi per recuperar "grans consensos", cosa que, segons ella, implica "una proposta de referèndum acordat i pactat". L'alcaldessa ho ha explicitat, just en el dia en el qual Torra ha ressuscitat el referèndum , durant una conversa amb el periodista Iñaki Gabilondo que ha organitzat Ràdio Barcelona de laa l'Auditori de la capital catalana.Gabilondo ha titllat Colau d'"equidistant professional" per introduir el capítol del procés català en la conversa, i ella ha defensat la seva postura malgrat reconèixer que "segurament ha tingut costos electorals", i és que "defensar el diàleg no és el més sexy del món", ha indicat. "M'ha denominat equidistant. Benvinguda l'equidistància si vol dir ser coherent, ser honesta i no comprar discursos de màxims", ha indicat l'alcaldessa, i s'ha referit per una banda a la independència i "que tot salti pels aires" i per l'altre la repressió estatal.

