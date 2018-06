Tres emprenedors catalans creen un «escape room» històric amagat dins d'una ampolla de vi

Després d'impulsar innumerables experiències d'escape room, l'empresa manresana Cocolisto torna a sorprendre amb una nova creació: el Vinigma . Es tracta d'un joc que beu de l'essència dels escape room però que, en comptes d'haver-se de dur a terme en un lloc concret, s'adapta a l'espai i a les circumstàncies dels participants. En aquest sentit, doncs, els jugadors no hauran d'aconseguir sortir d'una habitació en un temps determinat ni escapar-se d'enlloc. De fet, si ho volen, podran estar asseguts, en una mateixa posició, durant tota la partida, perquè l'única peça clau del joc serà una ampolla de vi.Vinigma és una creació dels emprenedors Ivan Tàpia, Xevi Victori i Narcís Lupon, tots tres del Bages, que pretén ser una experiència portable a qualsevol lloc. El joc, empaquetat dins d'una capsa, conté un full d'instruccions; fitxes pels jugadors; un mapa; una ampolla de vi (plena) amb una etiqueta; l'embolcall de l'ampolla de vi, i un full amb solucions i pistes. Tots aquests elements són imprescindibles per desxifrar l'enigma, perquè tots ells contenen informació valuosa.Com passa en tots els escape room, el joc començarà explicant una història als jugadors, que serà la que donarà el tret de sortida. En el cas de Vinigma l'acció se situa a l'any 1940, quan un equip de matemàtics i criptògrafs del servei secret britànic especialitzats en desxifrar missatges encriptats enviats per les tropes enemigues. En el moment que comença la partida, el grup acaba de desxifrar unes converses del bàndol contrari que palesen la intenció de vulnerar la neutralitat de Rotterdamm i envair-la. Els jugadors saben que els enemics tenen intenció d'entrar un carregament d'armes, però desconeixen a quin lloc de la ciutat holandesa ho faran. El seu objectiu serà, doncs, evitar que les armes arribin al destí.Mentre duri el joc, els participants podran degustar el vi de l'ampolla, un tempranillo de la bodega Clos Montblanc amb DO Conca de Barberà.Els fundadors del joc provenen de camps professionals diferents amb l'objectiu de fer més atractiva l'experiència. El manresà Ivan Tàpia ha estat l'encarregat d'idear-ne les enigmes i la trama. De fet és ell el creador de Cocolisto -empresa especialista en la creació de jocs intel·ligents- i l'autor del llibre Escape Book, amb més de 20.000 exemplars venuts i traduït a nou idiomes. Xevi Victori, de Santpedor, per la seva banda, s'ha encarregat del disseny i la imatge del joc. És dissenyador gràfic i creatiu de l'estudi Duplex Creativity, que treballa per marques com Munich o Nespresso. Finalment, el responsable de donar vida al vi que es degusta durant la partida és Narcís Lupon, de Sant Fruitós del Bages, dedicat al món vitivinícola des de fa més de 20 anys.Aquest dilluns, 25 de juny, Vinigma es va posar a la venda al portal web de Cocolisto . Cada pack de joc té un preu de 20,90 euros i està pensat perquè hi juguin de 3 a 4 persones.

