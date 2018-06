​L'AMI també es vol reunir amb Pedro Sánchez

El Consell Directiu reunit aquest dimecres al Museu del Ter de Manlleu.Foto: Josep M. Montaner

L' Associació de Municipis per la Independència (AMI) també es vol reunir amb el president espanyol Pedro Sánchez. Així ho ha anunciat el president de l'entitat Josep Maria Cervera en la reunió d'aquest dimecres del Consell Directiu a Manlleu (Osona). "Els alcaldes farem un pas més i demanarem que ens rebin a la Moncloa per poder exposar la regressió democràtica que està vivint Catalunya", diu Cervera.De moment, però, encara no s'ha contactat amb la Moncloa. A més, "s'ha d'acabar de determinar si hi hem d'anar una representació d'alcaldes o com més millor", afegeix.Aquest anunci es fa després de conèixer que el president de la Generalitat Quim Torra es reunirà amb Sánchez el proper 9 de juliol . "Li exigim que no faci cap renúncia i respecti l'esperit de l'1 d'Octubre", apunta Cervera. El president de l'AMI sosté que "no hi ha canvi de tarannà de l'estat espanyol". "L'alliberament dels presos polítics hagués estat un gran gest que hagués destensat la situació i hagués permès iniciar el diàleg en unes condicions molt millors", conclou.En la reunió també s'ha tractat les darreres citacions que Fiscalia ha fet als alcaldes. L'estratègia de l'AMI és esgotar totes les vies judicials per poder arribar als comicis."Posarem tots els arguments jurídics que tinguem per defensar els nostres electes de cara les eleccions del 2019", assegura Cervera, remarcant que "a l'Estat li agradaria que arribéssim als comicis amb els alcaldes de primera línia inhabilitats".En aquest sentit ha reiterat que des de l'AMI s'ofereix "suport jurídic a tots els alcaldes que tenen contenciosos oberts". Així es podrà "allargar el termini i que no doni temps d'arribar al moment amb els alcaldes inhabilitats".El president també ha anunciat que volen donar "un caire institucional a l'1-O". "Com a ajuntaments hem de reconèixer la feina que van fer els nostres veïns i ens hem de solidaritzar amb els que van patir les patacades dels cossos i forces de l'estat espanyol", opina Cervera. Per això, "demanarem que ho faci el Govern i el Parlament de Catalunya".Cervera també ha aprofitat per agrair el suport de la vuitantena d'alcaldes de la Catalunya Nord que van fer un manifest a favor dels drets civils i polítics de Catalunya. "Ens emplacem a ser a Prats de Molló del 24 de juliol, on alcaldes del Principat i de la Catalunya Nord refermaran aquest compromís", ha avançat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)