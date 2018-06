Sánchez vol treure les restes de Franco del Valle de los Caídos abans de l'agost

El president del Govern, Pedro Sánchez, té el convenciment que la sortida de les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos es farà en un mes d'activitat laboral habitual, fet que descarta el mes d'agost. "Us atraparà treballant", els ha contestat als periodistes en conversa informal al pati del Congrés quan li han preguntat si el trasllat del fèretre tindria lloc abans de les vacances d'estiu.En una entrevista aquest diumenge a El País, Sánchez va manifestar el desig del seu govern de traslladar les restes de Franco de manera "immediata". "Crec que una democràcia madura com la nostra, europea, no pot tenir símbols que separin als espanyols. Aquest govern complirà amb el mandat del Congrés dels Diputats de 2017 de convertir el Valle de los Caídos en un lloc de reconciliació", va explicar en l'entrevista.El PSOE sosté que Franco no pot romandre a la Vall de los Caídos perquè va morir de forma natural quan era ja octogenari. És a dir, ni va caure en combat durant la Guerra Civil, ni va ser víctima de represàlies posteriorment. L'executiu espanyol ja va avançar la seva intenció de fer efectiu el trasllat ja sigui mitjançant l'aprovació d'un reial decret o la reforma de la llei de la memòria històrica.

