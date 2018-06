Una escola del Berguedà instal·la càmeres perquè una nena amb leucèmia pugui seguir fent classe

Una de les activitats que s'han dut a terme a classe. Foto: Cedida

L'escola Alfred Mata de Puig-reig (el Berguedà) ha instal·lat, aquest curs, càmeres a l'aula perquè una alumna de segon de primària pogués continuar fent classe tot i patir leucèmia. La Judit no hauria pogut assistir a classe, degut al tractament que fa per superar la malaltia però, amb l'ajuda d'un pare, l'escola va trobar la manera de permetre-li participar a la vida escolar. La tutora Teresa Costa ha explicat que "en principi, ens connectàvem per Skype en classes puntuals". Finalment, van instal·lar dues càmeres a l'aula, una de les quals amb trípode.Costa ha relatat que "hem acabat el projecte molt diferent de com vam començar". El juliol passat van diagnosticar leucèmia a la Judit. Al setembre, quan va ser el moment de començar el curs, a l'escola van plantejar-se maneres perquè pogués seguir les classes. "En un cas així no saps com has d'actuar, no hi ha un protocol", ha dit.A l'inici de curs, Teresa Costa va enregistrar un breu vídeo dels seus companys per tal d'enviar-li una petita salutació. "Als pares els sabia greu que perdés el curs i el que més greu sabia a la Judit era no poder assistir a l'escola", ha apuntat. De manera que es van proposar la manera que la Judit pogués ser present a classe i van anar provant maneres. "A l'inici fèiem servir l'Skype. Vam posar una càmera petita i un micro i cada dia els nens i nenes feien servir una estona per parlar amb ella", ha comentat la professora."Va caldre un aprenentatge perquè al principi els nens i nenes i la Judit no sabien gaire què dir, no eren prou naturals davant la càmera", ha recordat Costa. "A partir d'aquí, ho vam parlar amb un pare que ens va buscar dues càmeres que porten el micro incorporat, i en vam posar una sobre la pissarra i una altra amb un trípode", ha dit. "Hem anat provant i al final la Judit ha fet classe normal i ha fet els treballs en grup i tot, perquè amb la càmera aquella petita, amb el trípode, podien parlar de tu a tu", ha assenyalat Teresa Costa.Professora i companys també se n'han endut una tauleta electrònica cada vegada que han sortit d'excursió, per tal de poder-se connectar amb la Judit. "Als llocs on hi havia wifi també ens connectàvem, perquè ella hi pogués participar", ha explicat Costa.La professora considera que, tot i que ha estat un procés d'adaptació, han aconseguit que la Judit fos una més de la classe. "Ha estat un procés d'aprenentatge per als nens i per a mi mateixa", ha comentat. "Als nens els hi passava que no eren espontanis davant d'una càmera, però d'ençà que vam instal·lar les càmeres, ells van començar a treballar igual, encara que hi hagués la Judit a la pantalla", ha afirmat Teresa Costa, que ho considera una experiència "molt gratificant"."Algun cop, si s'havia trobat molt malament, no es connectava; però han estat comptats els dies que no ens ha pogut acompanyar, era ella si decidia si volia connectar-se i crec que el fet de no perdre el contacte amb els companys li ha sigut molt positiu", ha relatat Costa. "Ens ha visitat algun cop però, per la malaltia, no podia venir a classe, i havia d'anar amb la mascareta", ha assenyalat Teresa Costa. "És una nena molt responsable, molt implicada i amb moltes ganes d'aprendre", ha descrit Costa. El projecte de connexió a l'aula per facilitar la participació de la Judit ha fet que l'escola guanyés enguany un premi Baldiri Reixac.Està previst que el curs vinent continuï participant a classe a través de les càmeres com fins ara, tot i que la seva tutora confia que ja pugui començar a assistir a escola.