El govern espanyol iniciarà l'acostament de presos d'ETA pels malalts i majors de 70 anys

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha apuntat aquest dimecres en conversa informal amb els periodistes que l'acostament dels presos d'ETA als centres penitenciaris del País Basc començarà per aquells reclusos majors de 70 anys o que pateixin malalties. Sánchez ja ha defensat en diverses ocasions la necessitat d'adequar la política penitenciària a la "nova realitat" després de la desaparició d’ETA, tal com li va transmetre al lehendakari Iñigo Urkullu, dilluns passat a La Moncloa.Tot i això, Sánchez vol acompanyar la mesura també amb gestos cap a les víctimes de l'organització. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat que aquest procés es durà a terme de manera "individualitzada", tot i que ni ell ni tampoc el president espanyol han fixat cap mena de termini per fer efectiu els trasllats.A preguntes del PP, el ministre ha afirmat que el govern espanyol aplicarà els principis de "legalitat i transparència" i que explicarà els requisits per "acostar o donar permisos" a presos d'ETA. A més, ha remarcat que qualsevol trasllat es farà complint estrictament la política penitenciària.Pel que fa als presos polítics catalans, ha apuntat que "avaluaran" el seu trasllat a Catalunya quan la instrucció hagi conclòs, fet que ocorria poc després de la seva intervenció . Per això, el ministre assegura que quan no hi hagi "obstacles per part del jutge instructor" es plantejaran aquesta opció. A més, argumenta que es faria per "garantir el dret a la defensa" dels presos preventius que encara no han estat jutjats.És el govern espanyol –a través d'Institucions Penitenciàries- qui ha de fer el pas de sol·licitar el trasllat i ho ha de notificar al jutge instructor, que s'hi pot oposar en cas que no hagi practicat encara totes les diligències. Per això, el govern espanyol no mourà fitxa fins que la investigació no hagi acabat. El ministre ha fet aquesta resposta al diputat popular Javier Maroto, que ha preguntat sobre la política penitenciària del govern espanyol.

