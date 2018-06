​La meitat dels sensesostre afirmen que no han estat atesos per treballadors socials en mig any

El 46% de les persones que Arrels Fundació va enquestar durant el cens de persones sense llar de principis del mes de juny a Barcelona asseguren que no han estat ateses per cap treballador social els darrers sis mesos. Un 20% més no ho saben o no ho han volgut contestar. Són algunes de les dades d'aquesta mostra que també posa de manifest la vulnerabilitat que pateix el col·lectiu, ja que el 71% de les persones enquestades es troben precisament en situacions de vulnerabilitat elevada o mitjana.A més, el 59,8% dels enquestats a un any o més que viu al carrer i fins a un 41% reconeixen tenir problemes de salut física. 3 de cada 10 afirmen haver estat víctimes de violència física o verbal, i en el cas de les persones més vulnerables, el risc arriba a 7 de cada 10.De les persones enquestades, 315 de les 956 comptabilitzades al carrer la nit del 5 al 6 de juny, el 82% són homes i el 10% dones, un 8% restant es consideren altres. La mitjana d'edat és de 43,7 anys. Un 26% tenen nacionalitat espanyola, el 40,3 són comunitaris i el 27% extracomunitaris.Del 71% de persones més vulnerables, el 53% necessita una intervenció social des dels serveis especialitzats i un 18% més requereix una intervenció social prioritària. Aquestes xifres són similars a les dades obtingudes durant el 2016 i el 2017.De mitjana, les persones entrevistades fa 3 anys i 4 mesos que viuen al carrer, i només un 37,4% estan empadronades a Barcelona, cinc punts menys que l'any 2017. En un 66% dels casos no tenen cap tipus d'ingrés, ni de prestacions socials ni d'herències ni de treball en negre. El 14% no es poden fer càrrec de les necessitats bàsiques.Entre les dades de l'enquesta també destaca que el 16% de les persones entrevistades, el consum d'alcohol o droga ha dificultat la seva permanència en un allotjament o ha estat el motiu pel qual la persona ha hagut de deixar l'allotjament.El nombre de persones amb targeta sanitària ha baixat aquest any, i només el 44% dels enquestats reconeixen tenir-la, mentre que el 50% de les persones entrevistades l'any passat si que en disposaven. El 29,5% ha requerit atenció mèdica a urgències i el 17,7% ha estat ingressada a l'hospital. Un 15,5% més afirmen que han necessitat una ambulància.Entre aquestes dades, destaquen el fet que el 54,4% de les persones que pateixen un grau de vulnerabilitat més elevada han fet ús en els darrers sis mesos de les urgències mèdiques d'hospitals, han estat ingressades o han necessitat una ambulància. Aquest any, Arrels Fundació també va localitzar dues dones embarassades vivint al carrer.Pel que fa a les agressions, el 30,4% han estat víctimes d'agressions físiques o verbals, una xifra que es dispara fins al 71,9% en les persones amb un grau més gran de vulnerabilitat. El 19.5% de les persones entrevistades afirmen tenir causes legals pendents amb la justícia i el 15,8% diuen haver estat retingudes en algun moment a comissaria.

