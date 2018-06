Detingut un atleta dels Jocs Mediterranis per una presumpta agressió sexual

La Policia Local de Salou ha detingut un atleta de la delegació turca dels Jocs Mediterranis acusat d’una presumpta agressió sexual a una jove britànica a Salou. Segons han confirmat fonts policials a, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i tenen l'home retingut a les dependències de Tarragona.Els fets s’haurien produït cap a les cinc de la matinada d’aquest dimecres en una de les platges del municipi. La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra s’ha fet càrrec del cas. Les diligències se centren, ara per ara, en la presa de declaracions de l’acusat, la víctima i de possibles testimonis per contrastar les diferents versions aportades. La noia s’ha sotmès a un reconeixement mèdic i forense a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.Aquesta notícia arriba en plena voràgine de disbarats que estan patint els campionats que se celebren aquests dies a Tarragona, després d' una inauguració força criticada i de l'atropellament aquest dimarts d'un nen de 5 anys per part d'uns dels cotxes de l'organització.

