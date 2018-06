L'ANC lamenta dues anormalitats dels Jocs Mediterranis: presos polítics i absència de seleccions catalanes

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, rebutja la doble anormalitat que hi ha en la celebració dels Jocs Mediterranis a Tarragona. Per una banda, que es pugui celebrar aquest esdeveniment esportiu en "un context de repressió política" en la qual hi ha presos polítics i polítics exiliats "pel simple fet d'haver organitzat un referèndum d'autodeterminació, avalat pel dret internacional". La representant de l'Assemblea ha reiterat que estan en presó preventiva, acusats "de delictes falsos i inventats, com el de sedició".La segona anormalitat, segons Paluzie, està més centrada en la part esportiva. La presidenta de l'entitat sobiranista ha lamentat que Catalunya no estigui representada amb una selecció pròpia en aquests Jocs Mediterranis. "Això és flagrant, quan penses que un poble com el català, amb una nació com la catalana quan va tenir un estat que va ser una de les potències de la Mediterrània".Paluzie considera que "és una llastima que no puguem estar representats com a poble en aquests jocs de la fraternitat i de l'esport". A tot això, ha afegit que "malauradament, atès que encara no som un estat independent, no ho hem pogut celebrar amb la normalitat que es mereix el poble de Catalunya i el seu món de l'esport".La presidenta de l'ANC ha participat en una roda de premsa reivindicativa a Tarragona orgamitzada per la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, en la qual també hi han pres part Òmnium Cultural, PDECat, ERC, CUP i l'associació Drets Civils.Sergi Blàzquez, vicepresident de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, ha denunciat que no hi ha seleccions catalanes participant en els Jocs Mediterranis. Defensa que la reivindicació que fa el seu col·lectiu ara té més sentit que mai, ja que "són uns jocs organitzats a Tarragona on l'espot català torna a invisible a casa nostra".El representant de la plataforma deixa clar que "no amem en contra de la selecció espanyola, ni dels Jocs Mediterranis, només volem participar com una selecció més i demanem poder existir en l'esport internacional".El portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona, Pau Ricomà, ha destacat que aquí "sabem organitzar coses, com el Tarraco Viva, Santa Tecla, concurs de focs artificials" i ha afegit que "no som uns sapastres, sabem organitzar les coses millor del que s'està veient ara" amb els Jocs Mediterranis, on "s'ha volgut invisibilitzar la cultura catalana i ha estat un fracàs".El republicà ha rebutjat que l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros no faci costat als valors de pau i convivència, ja que "malauradament l'alcalde ha volgut exaltar el militarisme". En aquest sentit, ha recordat que fa mesos que "tenim presència militar, amb maniobres al carrer, amb demostracions aèries, amb paracaigudistes i ara vindrà el vaixell de guerra més gran".La portaveu cupaire, Laia Estrada, també ha carregat contra la "militarització" dels Jocs Mediterranis i ha rebutjat també la no presència de les seleccions catalanes en aquest esdeveniment esportiu. L'anticapitalista considera que el fet que s'hagi vetat a les seleccions "no és innocent "perquè "l'administració, en proporció amb els recursos que té que menys ha aportat és l'estat espanyol i és qui més partit n'està traient". I es demostra, segons Estrada, amb "les mostres de militarisme i d'espanyolisme a Catalunya i ho està intentant aprofitar".Dídac Nadal, portaveu del PDECat, han denunciat per enèsima vegada la situació de "notorietat i excepcionalitat que tenim presos polítics i que tenim exiliats a Catalunya" i també que es negui el dret a participar en aquest esdeveniment esportiu amb les seleccions catalanes quan "és un dret que està sent reconegut a través de diferents federacions". Lamenta que s'hagi perdut una oportunitat de poder-ho fer a Tarragona.Per la seva banda, Rosa M. Codines, presidenta d'Òmnium Tarragonès, ha lamentat que s'estiguin celebrant uns jocs que no tenen representació de les seleccions catalanes i alhora que es desenvolupin en un escenari contrari als valors que han de transmetre.Ferran Civit, diputat d'ERC i membre de l'associació Drets Civils, ha titllat els Jocs Mediterranis com a "Murphyterranis" per tot el que està passant durant aquests dies. Ha recordat que a Catalunya hi ha presos polítics i exiliats i molta gent està "sent perseguida judicialment de manera injusta, utilitzant la policia com a instrument de repressió". Això, segons Civit, demostra que "de nord a sud i d'est a oest de la riba mediterrània, ens trobem a tots els llocs que s'estan vulnerant els drets civils, socials i polítics". Mentre a Catalunya "ens trobem amb aquesta situació, hi ha gent intentant sobreviure i fugir de tota aquesta situació, de tota aquesta tessitura, i lluiten contra els elements, la indiferència i inclús l'hostilitat d'alguns països del mediterrani".Civit, seguint fent referència als refugiats, ha expressat que "tothom ha de tenir tots els drets, a Catalunya, a l'estat espanyol i a tots els països del Mediterrani. El diputat han dit que "tant de bo aquests jocs haguessin estat una bona excusa per a reivindicar-ho, per fer-ho i exercir-ho".

