Les Canàries ja són vuit illes

L'arxipèlag de les Canàries creix i ja el conformen vuit illes. Aquest dimecres, la Comissió General de Comunitats Autònomes del Senat ha aprovat per unanimitat la inclusió de La Graciosa com a vuitena illa habitada i, per tant, aquesta se suma a Gran Canària, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, la Gomera, Hierro i Tenerife. El que resta ara és la modificació de l'Estatut d'Autonomia.La Graciosa ha passat de dependre de Lanzarote a ser independent després que una moció del PP que va rebre el "sí" de totes les forces de la cambra alta espanyola. Segons va defensar el senador del PP, Joel Delgado, la iniciativa és original d’un projecte ciutadà que “surt del carrer, de la gent”. Potseriorment, el projecte va arribar al parlament canari, on va ser aprovada també amb unanimitat.Per la seva banda, el socialista Julio Cruz va reclamar que es doni suport a l’illa no només en la seva condició de lloc habitat sinó també canviar a Canàries la protecció medioambiental, a causa de la problemàtica que enfronta 750 persones que hi viuen. “Hi ha un problema de turisme, de mobilitat, de gestió de residus, energies”. Cal comptabilitzar d’una manera important i clara els interessos ambientals i dels habitants”, va defensar.

