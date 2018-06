Gas Natural Fenosa passa a anomenar-se Naturgy

Gas Natural Fenosa passarà a anomenar-se Naturgy, amb una nova imatge de marca amb la qual la companyia busca adaptar-se a la transformació en la qual és troba immersa des de l'arribada a la presidència de Francisco Reynés.La companyia va néixer sota el nom de Societat Catalana per a l'Enllumenat per Gas al segle XIX, i al llarg de la seva història ha tingut diferents denominacions, com Gas Natural SDG. L'any 2009, després de la fusió amb Fenosa va passar a denominar-es Gas Natural Fenosa.Reynés, ha justificat el canvi de denominació que adoptarà aquest dimecres la companyia en la seva junta general d'accionistes pel fet de voler ser "reconeguda com una energètica i no només com una gasista".En roda de premsa amb motiu de la junta, la primera que afronta com a president executiu de Gas Natural Fenosa, Reynés, sense desvetllar el nom, va destacar que al llarg de la història el grup ja ha canviat diverses vegades el seu nom i que aquest nou canvi no obeeix a "cap mania", sinó a la necessitat d'adoptar un nom "curt" que agrupi el desig d'expansió internacional de l'empresa i de totes els activitats, "sense ser majoritàriament el d'una part"."Apostem molt pel gas natural, però no només pel gas natural. Volem que ens reconeguin com una energètica i no només com una gasista", va dir sobre aquest assumpte.El president executiu de Gas Natural, Francisco Reynés, no ha descartat tornar la seu social de la gasista a Catalunya. "Dir que una companyia s'ha traslladat per sempre a un altre lloc és molt presumptuós", ha dit Reynés, que ha insistit que no pot dir que "res estigui fet per sempre".Reynés ho ha explicat aquest dimecres durant la roda de premsa prèvia a la Junta d'Accionistes, la primera que la companyia celebra a Madrid després que hi traslladés la seu social a l'octubre. També és la Junta d'estrena de Reynés com a president de la companyia i en la qual Gas Natural ha passat a dir-se Naturgy.El president de l'energètica, ara anomenada Naturgy, ha explicat que la companyia prendrà la decisió "que toqui en el moment en què consideri oportú, si ho considera oportú". En aquest sentit, ha explicat que a l'octubre hi havia unes condicions determinades que van motivar moure la seu.

