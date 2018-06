La Moncloa manté que reformarà el delicte de rebel·lió per aplicar-lo on no hi hagi violència

El govern espanyol manté que abordarà una reforma del codi penal per actualitzar el delicte de rebel·lió i aplicar-lo encara que no hi hagi violència, com és el cas del procés català. És una proposta que va fer Pedro Sánchez quan era cap de l'oposició per adaptar aquest delicte al que van protagonitzar els dirigents independentistes durant el procés i, pel que ha assegurat aquest dimecres al Congrés la ministra de Justícia, Dolores Delgado, segueix entre les pretensions del nou executiu central.Arran d'una pregunta del PP, la ministra ha apostat per "defensar per la Constitució i per actualitzar els mecanismes de defensa de la carta magna" i, en aquest sentit, ha recordat que es tracta d'un redactat que figura al codi penal amb la forma amb què es va incorporar el 1932 i, per tant, pensat en "entorns d'alçament i cop militar, amb un element que és la violència". Ara, però, ha considerat que "poden aparèixer noves situacions i nous actors en relació a aquest delicte".Per això, ha defensat "afrontar les noves situacions des d'un debat assossegat, tranquil, comptant amb el màxim dels consensos per defensar la Constitució, que marca aquest espai de convivència". Ha evitat, per tant, referir-se explícitament al procés català o als presos polítics, com va fer en el seu moment Sánchez, però sí que ha apuntat que la modificació aniria encara a la defensa de la carta magna i contra eventuals vulneracions d'aquesta.

