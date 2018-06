​Viba Barcelona, la nova targeta de descomptes en el comerços de barri

Les targetes de descomptes a Barcelona ja no seran cosa només de les grans superfícies. La capital catalana posarà en marxa aquesta tardor a l'Eixample la targeta de fidelització Viba Barcelona , amb la qual es podran obtenir preus rebaixats a les botigues de barri i a les parades dels mercats, segons han anunciat aquest dimecres el govern municipal amb Ada Colau al capdavant i representants de les entitats dels comerciants. Als altres districtes la targeta s'anirà estenent progressivament a partir del febrer del 2019.Les botigues hauran d'estar associades a les entitats per oferir els descomptes. El punt de partida és d'un modest 1% de rebaixa, però cada comerç podrà incrementar aquest percentatge o oferir altres ofertes. La Viba Barcelona es preveu que arrenqui a principis d'octubre als cinc eixos comercials de l'Eixample –Sant Antoni, Cor Eixample, Sagrada Família, Encants Nous i Fort Pienc- i els dos mercats del districte –Sant Antoni i Ninot-, els quals sumen un miler de comerços, i s'espera que per la campanya de Nadal funcioni "a plena capacitat", ha explicat el regidor de Comerç i Mercats, Agustí Colom.La targeta serà de plàstic, però el seu funcionament serà electrònic, o sigui que per gaudir-ne no caldrà dur-la físicament sinó tenir un codi de barres, o aportar el nom o el DNI. Com ja va explicar NacióDigital el darrer cap de setmana , es preveu que la targeta no es limiti a oferir avantatges en els comerços, sinó que s'hi afegeixin museus i aparcaments municipals. L'Ajuntament treballa en aquesta línia amb Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), que gestiona els aparcaments, i l'Institut de Cultura (Icub), responsable dels museus.Colau ha destacat que el comerç de proximitat fa "millor ciutat" i dona vida als barris, però entre els seus reptes té "actualitzar-se amb la transformació digital". Salvador Vendrell, de la Fundació Barcelona Comerç, confia que la targeta permeti que aquest sector "pugui seguir sent el motor de la ciutat com ha estat sempre", ja que per ara donar un tracte excel·lent als clients ja no és suficient per atreure'ls davant l'increment de la competència i la proliferació de les compres a través d'Internet.Els representants dels comerciants han passat de puntetes per una de les qüestions que els enfronta amb l'Ajuntament, el top manta, i només n'han fet una breu menció. Des de Pimec Comerç, la patronal del sector, Àlex Goñi ha donat ple suport a la targeta, i ha ressaltat que, "malgrat que en aquest moment el comerç de Barcelona té certa tensió amb l'Ajuntament per altres temes, s'ha seguit tirant endavant un projecte positiu i favorable al comerç".Per la seva banda, Gabriel Gené, de Barcelona Oberta, considera que la iniciativa pot ser "la primera pedra per a un futur consorci de promoció comercial" de la ciutat. La Viba Barcelona s'ha gestat en bona mesura a Sant Antoni, i Gené ha indicat la voluntat d'anar "més enllà" perquè per endegar la targeta ja s'ha constituït l'associació Fidelitza Barcelona amb els eixos i mercats de l'Eixample, i a la qual s'aniran afegint els de la resta de la ciutat a mesura que comencin a utilitzar el sistema.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)