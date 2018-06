VÍDEO El raper Elgio respon a la seva condemna de presó amb un videoclip

El passat mes d'abril, el raper sabadellenc Elgio rebia la sentència de l'Audiència Nacional que el condemna a dos anys i un dia de presó per enaltiment de terrorisme, a més d'una sanció de 4.800 euros i una inhabilitació de nou anys. Una resolució que va cremar i així ho va difondre a través de les xarxes socials. Ara, ha tornat a denunciar el seu cas amb la publicació d'un videoclip: "Riesgo Abstracto".Un títol que no és casual, ja que l'Audiència Nacional així el va titllar per les lletres de les cançons. El videoclip està gravat, bàsicament, en escenaris de la ciutat com Sabadell Sud, el barri de Gràcia i al mural fet per Werens a Can Feu , entre d'altres. També apareix posant una enganxina, que recorda temps pretèrits: "Estil Bustos, no gràcies".Elgio ha recorregut la sentència al Tribunal Suprem, amb la qual cosa el seu ingrés a presó, per ara, s'ajorna algunes setmanes o mesos. Un calendari de difícil pronòstic, tal com ja va avisar l'artista.

