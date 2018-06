Els promotors de la renda garantida anuncien accions legals per reclamar els pagaments

Els promotors de la renda garantida de ciutadania segueix batallant perquè es compleixi la llei aprovada pel Parlament la passada legislatura. El portaveu del col·lectiu, Diosdado Toledano, ha anunciat que en les pròximes setmanes es presentaran "desenes de recursos contenciosos administratius" perquè tots els sol·licitants que no han rebut resposta cobrin la renda per aplicació de l'anomenat silenci administratiu.Juan Palma, un dels afectats per un silenci de més de vuit mesos, ha anunciat durant una compareixença de premsa que tant ell com un grup d'aproximadament 25 persones ja s'estan organitzant per presentar demandes individuals per no haver rebut resposta de l'administració o bé haver rebut una denegació fora de termini.Toledano ha argumentat que, si bé la llei aprovada per unanimitat al Parlament es va aplicar correctament en una primera fase -26.228 famílies que cobraven el PIRMI van passar a cobrar la renda garantida, així com 44.895 persones que percebien pensions no contributives que cobraven complements-, el problema ha vingut en la segona fase; és a dir, en les sol·licituds fetes a partir del 15 de setembre de l'any passat. "És en aquesta fase on s'han produït els incompliments de la llei", ha denunciat Toledano, que ha subratllat que se segueixen produint "nombroses denegacions injustificades, notificacions fora de termini i, en conseqüència, silencis positius no respectats".A la roda de premsa que els promotors de la renda garantida van celebrar el passat 24 d'abril, van assegurar que hi havia 40.000 expedients sol·licitats -de les més de 75.000 cites prèvies fins al febrer- que no havien obtingut resposta i que s'estaven produint denegacions poc argumentades a col·lectius especialment vulnerables com els sense sostre i les famílies monoparentals. Ara, Diosdado Toledano ha fet públiques les respostes que a data de 18 juny van rebre de la Direcció d'Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i autoempreses. Segons les dades aportades, s'han aprovat 1.624 sol·licituds i denegat 18.659. Pendents de resolució en xifren 9.969.Els promotors de la renda garantida han recordat totes les accions que han fet en els darrers mesos per exigir el compliment de la llei, així com per atendre a més de 400 persones que s'han posat en contacte amb ells davant la falta de resposta o de denegacions poc justificades. També han demanat als grups parlamentaris que compleixin amb tots els compromisos aprovats al Parlament. El darrer, al mes de maig. Representants dels Serveis d'Ocupació de Catalunya denuncien també la falta de recursos per atendre "correctament i de forma homogènia" els sol·licitants de la renda garantida en els 69 punts dels quals disposen arreu del territori.Alguns dels casos que s'han exposat públicament: el de Ramon Aguilar, que no rep cap ajut i que té a càrrec una nena de 4 anys i considera que la denegació és injustificada; o el de Cristina Laposia, que no ha rebut cap resposta a la sol·licitud que va fer el passat 19 de setembre i que viu sense tenir pis i amb un subsidi de 430 euros.Diosdado Toledano ha assegurat que durant un "termini de marge" al nou conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, per situar-se al departament; però adverteixen que estan disposats a seguir liderant accions "en el moment oportú" quan siguin necessàries. Esperen que aquesta mateixa setmana des del departament els confirmin una data per reunir-se amb el conseller.

