Eva Baltasar guanya el Premi Llibreter per «Permagel»

Foto de família amb els guardonats de l'edició 2018 del Premi Llibreter i Memorial Pere Rodeja Foto: Adrià Costa

En la categoria d'Altres Literatures, el guardonat ha estat l'escriptor José Eduardo Agualusa per l'obra Teoria general de l'oblit (Edicions del Periscopi i Edhasa). El jurat ha destacat la manera que l'autor "aconsegueix desdramatitzar fets, situacions i comportaments punyents de la història d'Angola a través de la creació d'un to i una estructura que connecta amb el lector des de la primera pàgina".Ximo Abadía ha estat reconegut en la categoria d'Àlbum il·lustrat per Frank (Dib-buks), una obra on demostra una enorme "capacitat de síntesi per a il·lustrar gràficament una dictadura". De gran impacte visual, l'obra es val de colors plans i l'ús de figures geomètriques "per abordar un tema poc tractat" en aquest gènere. Un text "concís i punyent" que fa de Frank un àlbum "contundent que apropa a un públic ampli un passat pendent de resoldre".La categoria de Literatura Infantil i Juvenil de Literatura catalana ha destacat No llegiré aquest llibre, de Jaume Copons i Òscar Julve (La Galera), una reivindicació del plaer de la lectura; La mona de l'assassí, de Jakob Wegelius (Viena), ha guanyat en Literatura infantil i Juvenil d'Altres llengües, consolidada com "un tresor literari per a totes les edats", segons destaca el jurat. Una de les novetats de l'edició 2018 del Premi Llibreter ha estat la inclusió d'aquestes dues noves categories –Literatura Infantil i Juvenil de Literatura catalana, Literatura infantil i Juvenil d'Altres llengües– amb la intenció de "crear nous lectors i realçar una literatura sovint menystinguda".El VII premi Memorial Pere Rodeja, que se celebra en homenatge al llibreter gironí Pere Rodeja i Ponsatí (1931-2009), ha guardonat enguany a Montse Porta, de la llibreria Jaimes de Barcelona, "per haver demostrat una gran capacitat de reconversió i adaptació en plena crisi i sota pressió extrema"; i també a la periodista, filòsofa i traductora Valèria Gaillard, una personalitat amb una "visió àmplia de la cultura, cosa que li permet aplicar una mirada profunda i reflexiva dels temes que tracta".