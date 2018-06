Sánchez insisteix que l'independentisme ha de «passar pàgina de la unilateralitat»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit aquest dimecres que no pensa dialogar entorn l'autodeterminació amb Quim Torra, tal com va formalitzar dimarts el PSOE, votant en contra d'una moció d'ERC a favor d'un "diàleg sense condicions i renúncies". "Cal passar pàgina de la unilateralitat", ha asseverat el líder dels socialistes, en el marc del debat sobre la cimera del Consell Europeu del 28 i 29 de juliol.



Sánchez ha criticat també al ple del 6 i 7 de setembre que va aprovar les lleis de desconnexió, per justificar que cal passar pàgina, i ha negat que "la Constitució sigui un camp estret per dialogar i trobar una solució a la crisi a Catalunya" i ha recordat que "l'Estatut compta amb un suport majoritari" a l'independentisme. Per això, defensa que la Constitució i l'Estat han de ser "el punt base" sobre el qual "construir un consens bàsic en la societat de Catalunya".

El PP demana que no es reuneixi amb Torra

Ho ha fet com a rèplica al portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, que ha lamentat que el president espanyol reediti "la foto del 155" i deixi "molt tocada" la relació amb el Govern per al diàleg. Segons lamenta el republicà, Sánchez pretén "dissenyar un camp de joc molt petitó" en limitar el diàleg al marc constitucional -com ja va fer a Berlín dimarts al matí - i fer "el mateix discurs del PP".Tal com va avançar dimarts, Tardà creu que les relacions entre el PSOE i els independentistes hagin quedat "molt tocades". "Vostè es va equivocar molt, No va ajudar en res que la reunió amb Quim Torra funcioni. Però la història dirà", ha lamentat, i ha alertat que "posar el cap sota l'ala o tancar els ulls no permet pensar que els problemes queden resolts". "Han expulsat 2,3 milions de persones del diàleg i aviat veurà que ha estat un error", ha conclòs.Al seu torn, el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, també s'ha referit al procés català i ha acusat Sánchez d'actuar en favor dels independentistes per pagar els vots favorables a la seva investidura, i l'ha emplaçat a "suspendre" la reunió del dia 9 de juliol amb Torra "fins que demani perdó per les seves ofenses al rei". Hernando, que també ha demanat al president espanyol que aclareixi a la cambra si li sembla que Torra "és o no un supremacista xenòfob", també ha acusat el líder de Podem, Pablo Iglesias, de reunir-se amb "feixistes", en referència a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a qui va visitar al centre penitenciari de Soto del Real En aquest marc, el dirigent popular també ha acusat Sánchez de negar-se a aprovar un nou sistema de finançament perquè "sembla que es reserva per a un model bilateral per negociar amb els que li poden donar contraprestacions a aquesta cambra", i al ministre d'Exteriors, Josep Borrell, de permetre la reobertura de les "ambaixades" de la Generalitat, que segons ha dit "fomenten la hispanofòbia".Sánchez, però, no ha fet cas a aquestes demandes i ha reclamat als populars que "liderin l'oposició, però no liderin la crispació". I furgant en els diversos posicionaments dels aspirants a liderar el PP, ha asseverat que els dirigents "no tenen discurs per Catalunya, han estat sobrepassats per la crisi territorial", motiu pel qual els ha demanat "suport per resoldre aquesta qüestió" i eviti "tornar al greuge territorial". "Li demano que no es refugiï en allò còmodes, que es mirin als ulls, facin autocrítica i siguin lleials a l'Estat", ha insistit.

