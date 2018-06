El PP titlla Cuixart i Sànchez de «feixistes» al Congrés

💬 El día 9 de julio Sánchez pretende reunirse con Torra. Le pido que no lo haga hasta que Torra no pida perdón a los españoles pic.twitter.com/MLGe70ygX0 — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 27 de juny de 2018

El portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, ha acusat aquest dimecres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d’actuar en favor dels independentistes per pagar els vots favorables a la seva investidura, i l’ha emplaçat a “suspendre” la reunió del dia 9 de juliol amb el president de la Generalitat, Quim Torra, “fins que demani perdó per les seves ofenses al Rei”.Hernando, que també ha demanat al president espanyol que aclareixi a la cambra si li sembla que Torra “és o no un supremacista xenòfob”, també ha acusat el líder de Podem, Pablo Iglesias, de reunir-se amb “feixistes”, en referència a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a qui va visitar al centre penitenciari de Soto del Real.En aquest marc, Hernando també ha acusat Sánchez de negar-se a aprovar un nou sistema de finançament perquè “sembla que es reserva per a un model bilateral per negociar amb els que li poden donar contraprestacions a aquesta cambra”, i al ministre d’Exteriors, Josep Borrell, de permetre la reobertura de les “ambaixades” de la Generalitat, que segons ha fit “fomenten la hispanofòbia”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)