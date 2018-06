Cs i PP defineixen com a «exemplar» la col·laboració d'Artadi amb la Moncloa durant el 155

Quin va ser el paper d'Elsa Artadi, consellera de la Presidència, mentre va ser vigent el 155 i la Generalitat estava intervinguda? Segons Carlos Carrizosa, portaveu parlamentari de Ciutadans, i Xavier García Albiol, cap de files del PP, la col·laboració va ser "exemplar". Carrizosa ha citat paraules de l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i de Roberto Bermúdez de Castro, el seu número dos i executor del 155, mentre que Albiol ha posat com a exemple el que li deia Enric Millo quan era delegat de la Moncloa a Barcelona i es reunien setmanalment.Artadi va ser directora general de Coordinació Interdepartamental entre el 2016 i el 19 de gener d'enguany, quan va ser cessada per l'executiu espanyol. Per tant, va mantenir el càrrec a Palau durant pràcticament tres mesos d'aplicació del 155. En aquest temps, segons els representants espanyolistes del Parlament, la consellera -i mà dreta en campanya de Carles Puigdemont- va exhibir "disciplina". Segons la dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), no es va reunir mai amb Bermúdez de Castro abans de ser cessada, però sí que ho va fer quan era diputada. Per tant, ha trobat "sorprenents" les afirmacions que han fet Ciutadans i el PP en seu parlamentària.L'encarregat d'encetar el torn de rèplica ha estat Carrizosa, que ha retret a Artadi que no l'hagi saludat des que ha arrencat la legisatura als passadissos del Parlament. Amb un llenguatge agressiu, Carrizosa ha indicat que té "llaços grocs de relació" amb la consellera, perquè ella "els posa on no toca" i ell es veu obligat -ha dit- a treure'ls. La retirada d'un llaç per part del dirigent espanyolista va ocasionar una trifulca parlamentària."La seva proposta de Govern és autonomista, sincerament", ha considerat Riera, que ha preguntat a la consellera si serà "lleial" amb el mandat de l'1-O. "Què farà el seu Govern en situacions de conflicte de sobirania amb l'Estat? Faran prevaldre el Parlament?", s'ha preguntat el diputat anticapitalista, que ha ressaltat que la materialització de la República també provindrà de les polítiques socials i de la igualtat. "No creu que això requeriria un pla interdepartamental?", ha preguntat Riera."No entenem que es vulgui construir un Estat prim des del punt de vista liberal. No es pot construir sobirania amb recursos en mans de grans operadors que disposen dels sserveis bàsics", ha apuntat el portaveu anticapitalista, queixós perquè Artadi no ha fet cap referència a la construcció dels Països Catalans en el seu discurs.Xavier Domènech, cap de files de Catalunya en Comú Podem, ha trobat "desorientat" el Govern a l'hora de traçar el full de ruta de la legislatura, i s'ha referit a les declaracions de Torra segons les quals es promouria la creació d'un altre 1-O. "Estan desorientats", ha recalcat Domènech, que ha demanat aprofitar la nova finestra de dialeg que s'ha obert amb l'Estat i revertir la sensació de "doble llenguatge" a la Generalitat.

