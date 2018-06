Montoro matisa el relat del fiscal contra els joves de Vilanova: «No vaig patir per la meva vida»

Del "vaig passar por i pànic" i "se'm va fer molt llarg perquè tenia por" d'Alicia Sánchez-Camacho, a una versió molt més descafeïnada per part de l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Així s'han explicat, en la seva declaració com a testimonis, l'exlíder del PPC i l'exministre espanyol al judici que s'està celebrant a l'Audiència de Barcelona contra els nou joves de Vilanova i la Geltrú que, durant la campanya electoral del 2014, van increpar el vehicle dels dirigents populars a la sortida d'un acte.La declaració de Montoro i Sánchez-Camacho ha arribat en el tercer dia de judici, després que també hagin prestat declaració els acusats i diversos agents dels Mossos d'Esquadra. Aquest dimecres ha estat el torn dels populars que, per videoconferència, han explicat el seu relat dels fets. La Fiscalia acusa cinc nois delictes de desordres públics, atemptat a l’autoritat i faltes de danys, amb peticions de penes de 8 anys de presó per a un d’ells i de 4 anys per a altres cinc processats, a més de multes de milers d’euros. Per als tres investigats restants, la Fiscalia demana el sobreseïment de la causa, mentre que l’acusació particular –exercida per un Policia Local- sol•licita 11 mesos de presó per a un d’ells, i multes de 3.000 euros per a tots tres.Montoro ha estat el primer en declarar, i ho ha fet amb un relat que, aparentment, ha buscar afluixar la línia de l'acusació, i que també ha rebaixat el relat de la Fiscalia, que assegurava que va patir per la seva integritat física. "Em vaig sentir amenaçat, però no per la meva vida", ha explicat. L'entrada del vehicle a l'acte va ser normal, ha precisat, amb un cordó policial que s'interposava entre els cotxes i els manifestants. El míting, ha prosseguit, es va desenvolupar "amb normalitat", i només hi va haver problemes durant la sortida, ja que un nombrós grup de joves s'hi va acostar per "increpar el vehicle"."Van colpejar el cotxe i la finestra, i s'hauria d'haver evitat, però no hi va haver més conseqüències que això", ha assegurat. Montoro també ha negat que hi hagués hagut cap agressió, al menys que ell veiés, i ha dit que en el moment de la sortida del vehicle es va preocupar més pels membres de seguretat, que per a ell. Finalment, i malgrat que una persona "va intentar pujar al capó" del cotxe, ha dit, el vehicle va continuar i ningú va resultar ferit: "No es va produir dany o conseqüència irreparable".L'exlíder del PPC ha destacat que sí que es va tractar d'un episodi violent en què, fins i tot, va passar "por i pànic", ja que va témer que les finestres del vehicle es poguessin trencar. "Em va semblar etern, però suposo que van durar entre 10 i 15 minuts", ha reconegut. En qualsevol cas, ha assegurat que va ser una de les situacions de "major risc real" en el càrrec com a membre del partit, i que els manifestants van intentar "de manera clara i deliberada" que ella i Montoro no poguessin sortir.Sánchez-Camacho també ha assegurat que el vehicle "va ser colpejat permanentment" des del moment en què van sortir, i que va veure vulnerada la seva llibertat d'expressió i de circulació. "Estaven actuant violentament i volien actuar violentament", ha asseverat, i ha continuat: "Ens deien que ens n'anéssim, que érem uns feixistes, que no érem catalans i que no havíem de ser allà".Un dels problemes principals que es va trobar el vehicle dels populars va ser el dispositiu de seguretat dels Mossos, que els va impedir sortir pel mateix lloc per on havien entrat. En aquest punt, es van trobar arraconats, ja que l'altra sortida estava tancada per unes grans macetes. Sobre si el dispositiu policial va ser correcte, es dirigents del PP han evitat fer comentaris, tot i que aquest dimarts durant el judici, els mossos van indicar que s'havien vist superats per "l'estampida" de gent que avançava cap als vehicles.Ara, els advocats dels nois intenten argumentar que els possibles desordres públics pels quals se'ls acusa no van ser només derivats de la manifestació, sinó dels errors en l'operatiu policial.Els nou acusats van admetre el primer dia de judici que havien participat a la manifestació contra l’acte electoral del PP a Vilanova, però van negar reiteradament haver agredit el vehicle on viatjaven l’aleshores ministre i l’exlíder dels populars a Catalunya.En concret, els acusats van assegurar que van ser els vehicles de la comitiva política els que es van “llançar” contra els manifestants, situats en un carrer de vianants que no estava previst per a la sortida dels cotxes oficials. En aquest sentit, van afirmar que van tenir “por a ser atropellats” i van afegir que la policia estava “desbordada” per la situació viscuda en el moment que ens xofers van utilitzar una via de sortida inesperada.

