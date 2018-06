Les «kellys» promouen un segell de qualitat per als hotels compromesos amb el treball just

Cobren una mitjana de 600 euros mensuals per, sobre el paper, treballar quaranta hores setmanals. En realitat, asseguren, sempre en són força més. Aquest és el retrat laboral de les cambreres de pis, que agrupades en el col·lectiu Les kellys fa anys que reivindiquen unes condicions de treball dignes. Ara que s'acosta l'auge turístic, promouen un segell de qualitat per als hotels i establiments de restauració que compleixin amb una contractació i uns salaris justos. De la mà de Catalunya en Comú Podem, es votarà al Parlament una proposta de resolució perquè el Govern de la Generalitat es comprometi a premiar amb un segell els locals que garanteixin unes bones condicions laborals per a les treballadores."Hem de ser, però, més ràpides que el vent", ha subratllat Vania Arana, portaveu de les kellys. I és per això que ha explicat que, mentre la proposició segueix els seus tràmits parlamentaris, el col·lectiu iniciarà una campanya per tal de fer "inspeccions" en aquells hotels que ho sol·licitin per promoure aquells que compleixin amb unes "bones pràctiques". Aquestes inspeccions les faran elles personalment parlant amb els treballadors i treballadores d'aquells hotels que ho sol·licitin. "Convido a tots els directors d'hotels a prendre'n nota", ha insistit Arana.La diputada de Catalunya en Comú Podem Yolanda López ha argumentat que la presentació de la proposta respon a què la riquesa generada pel sector del turisme, un dels motors de la nostra economia, contrasta amb la precarietat de les condicions de treball que es genera en aquest sector amb l'externalització i la temporalitat de les treballadores. La reforma laboral del PP, ha dit, és un dels principals orígens d'unes externalitzacions que s'acaben traduint en salaris baixos i explotació laboral.És per aquest motiu, que les kellys i els comuns volen aconseguir el compromís de l'administració catalana per incentivar aquells hotels que tinguin en plantilla pròpia les cambreres de pis, que garanteixin els seus drets i el compliment del conveni col·lectiu, així com salaris justos i prevenció de riscos laborals.

