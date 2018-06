Així és el cartell de Sanfermines que alguns han vist com un «homenatge a la Manada»

No. El cartel oficial de San Fermín es esta maravilla y no el despropósito del minotauro que pertenece a la Feria del Toro, evento organizado por la Casa de Misericordia de Pamplona. pic.twitter.com/5VRHM1Y74M — BiancaCastafiore (@LaCastafiori) 26 de juny de 2018

Muchxs critican el cartel taurino de San Fermín 2018 porque lo consideran un homenaje a La Manada... No es el cartel sino la fiesta la que parece un homenaje a #LaManada. Los primeros que empezaron con el homenaje fueron los jueces de la sentencia.https://t.co/LXJR7RmZkT pic.twitter.com/oldg4Z3I5R — Feminicidio·net (@feminicidio) 26 de juny de 2018

El cartel de San Fermín 2018. No hay por donde cogerlo. El macho bravío que nos da la espalda, no sé si estoy contenta por ver cómo son capaces de representar la verdad o aterrada por el mensaje que nos están dando.#LaManada en libertad. Y en cartel. pic.twitter.com/NgaFX9GYos — NelaLinaresAntequera (@Nelaileo) 26 de juny de 2018

Este es el cartel de San Fermín 2018. En serio. Creo que ninguna mujer debería asistir y que se peguen las cornadas entre ellos. pic.twitter.com/jIasd2rvz9 — PilarCR 💥 (@Pilar1207) 26 de juny de 2018

@josebaasiron ¿Es cierto que este cartel existe y promociona la fiesta de San Fermín? Si es así me parece muy poco acertado y casi una burla. No soy vecina de su pueblo, pero me siento en la obligación de pedir su retirada por apoyo a las compañeras que asistan a las fiestas. pic.twitter.com/imkuW0dWZv — Marta CL (@marthikacl) 22 de juny de 2018

Els Sanfermines 2018 ja s'acosten i venen marcats per la llibertat provisional dels membres de La Manada. Va ser divendres passat quan els cinc membres de l'autoanomenat grup van sortir de les presons de Pamplona i Alcalá-Meco, després de pagar la fiança de 6.000 euros que els va imposar el tribunal de Navarra. Tots ells van ser condemnats per l'Audiència de Navarra a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual a una noia durant els Sanfermines del 2016 I ara, un cartell promocional de la Feria de Toros de Sanfermines ha aixecat una forta polseguera per les reminiscències que molts usuaris de les xarxes han relacionat amb el grup de violadors. Tot amb tot, cal destacar que no és el cartell oficial de l'esdeveniment que comença cada 7 de juliol, sinó el de la Casa de la Misericòrdia de Pamplona.Malgrat que el cartell va aparèixer fa uns dies ha estat ara, després de la sentència, que molts usuaris i associacions feministes han posat el crit del cel perquè els sembla un "homenatge a La Manada", "poc adequat" o "gairebé una burla".

