Demanen multa i inhabilitació pel primer policia espanyol jutjat a Lleida per l'1-O

El jutjat d'instrucció número 1 de Lleida va acollir aquest dimarts el primer judici contra un agent de la policia espanyola per les càrregues policials que van tenir lloc a la demarcació el passat 1 d'octubre.El denunciant és un jove que es trobava a l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Lleida i que assegura que el policia li va propinar un cop de puny a la cara. Segons expliquen des d'Advocacia per la Democràcia, el jove es va posar en contacte amb ells a última hora i l'Associació es va fer càrrec del cas i va designar com a advocada Núria París.La lletrada ha explicat que durant el judici, el denunciant va ratificar la seva versió mentre que l'agent, que va declarar per videoconferència des de Sevilla, va negar l'agressió. París demana que es condemni al policia a una multa d'un a tres mesos per un delicte de lesions i que se l'inhabiliti per exercir qualsevol càrrec públic durant quatre anys. També sol·licita que el policia indemnitzi el votant amb mil euros per les lesions patides. La fiscalia va demanar l'absolució.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)