Barcelona a l'estiu: més obres però de petit format

Tornen les obres d'estiu a Barcelona aprofitant que amb les vacances baixa la mobilitat. El govern d'Ada Colau ha optat per executar més del doble d'actuacions que en els mesos més calorosos de l'any passat, però la majoria són "petites i mitjanes" intervencions, segons ha explicat aquest dimecres la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que ha subratllat que aquest respon a la priorització política de centrar-se en les petites actuacions.En concret, es realitzaran 92 obres, molt per sobre de les 49 dels mateixos mesos del 2017, mentre que les pavimentacions cauran a 14 i afectaran 37.630 metres quadrats, després que l'any passat es fes molt èmfasi en aquest capítol amb 49 actuacions que van servir per asfaltar un total de 203.467 metres quadrats.Sanz ha insistit en el fet que enguany es passa "de grans actuacions a actuacions de gra petit que milloren la quotidianitat de molts veïns que fa molt de temps que estan esperant". Segons el gerent de Mobilitat i Infraestructures, Manuel Valdés, les petites obres són 52, de manera que representen més de la meitat, i que s'executin només a l'estiu són 16 d'elles, i amb 17 més s'aprofitarà l'època de vacances per acabar-les.Les grans obres es concentraran al voltant de l'avinguda Meridiana, on el 2 de juliol començarà la transformació per fer-la un eix viari més amable; la plaça de Glòries, on s'ha reprès l'execució del túnel viari i es treballa per crear el parc de la Canòpia Urbana, i al carrer Mallorca, on es realitzaran dos pous d'Adif per a les sortides d'emergències de l'AVE a les interseccions amb Independència i Nàpols.L'Ajuntament preveu que aquestes obres provocaran afectacions viàries per l'accés nord de la ciutat. La tinent ha demanat "paciència i comprensió" als veïns en les pròximes setmanes i mesos, i ha demanat "disculpes per avançat" per les molèsties que es puguin ocasionar. "Intentarem que siguin el mínim possible", ha promès.Com cada any, hi haurà talls ferroviaris. Aquest estiu es produiran a la línia 9 del metro, en el tram entre Sagrera i Bon Pastor, entre el 30 de juliol i el 26 d'agost, i al Funicular de Vallvidrera dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), entre el 30 de juliol i el 17 d'agost. Pel que fa a les pavimentacions, les més rellevants seran les de les Rondes que es duran a terme el juliol en el cas de la Ronda de Dalt (B-20) i a l'agost les de la Ronda Litoral (B-10). També es continuarà l'expansió de carrils bici amb vuit actuacions.

Resum d'obres i pavimentacions de l'estiu del 2018 a Barcelona by naciodigital on Scribd

