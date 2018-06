El Govern vol convertir les escoles concertades amb poca demanda en públiques

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, no descarta que de cara als propers cursos, algunes escoles concertades amb poca demanda i per tant, que ja no siguin rendibles, es puguin convertir en públiques. D'aquesta manera, Bargalló creu que es podrien augmentar el nombre de places públiques en barris com ara l'Esquerra de l'Eixample o Gràcia, que enguany no han estat suficients per a les famílies que així ho han sol·licitat. En una entrevista al diari Ara , Bargalló ha assenyalat que ja ha tingut un primer contacte amb la patronal i ha assegurat que ''en van prendre nota satisfactòriament''. Per Bargalló, d'aquesta manera se solucionaria el problema d'espai que té la ciutat i a la vegada, s'aprofitaria una instal·lació que pot tenir problemes ''de subsidència'' en el futur més immediat.Bargalló creu que la preferència de les famílies, que a la ciutat de Barcelona ha predominat la pública per primera vegada, s'anirà ''accentuant'' i que el Consorci només pot oferir més places a partir d'altres edificis públics, una mesura que també s'està estudiant, o construint als afores, una solució que ''per lògica'' les famílies no aproven. Per tant, creu que pagar el lloguer parcial o complert, o la compra d'una escola poden ser solucions per oferir el màxim de places públiques possibles.Per Bargalló, la lluita contra la segregació escolar és una de les prioritats del Departament i per això, preveu dedicar més recursos als centres que ara es consideren d'alta complexitat. L'estabilització de les plantilles, amb noves oposicions, n'és una altra, ja que es vol reduir la interinitat fins al 8 o 9%, com a màxim. Bargalló també aposta per modificar el model d'examens deixant de banda les qüestions més memorístiques per prioritzar les competències dels docents.Pel que fa als casos per un suposat adoctrinament, arran de l'1-O, Bargalló ha xifrat en un centenar els docents que han estat denunciats, tot i que només els casos de Sant Andreu de la Barca i la Seu d'Urgell han arribat al jutjat. Bargalló diu que estan en diferents fases i es mostra convençuts que alguns ''no passaran d'aquí'' perquè no tenen ''cap fonament''.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)