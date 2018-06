​Arrimadas defensa que no s'hauria d'haver aixecat el 155

La líder de Cs Catalunya, Inés Arrimadas, ha denunciat que el govern de Torra continua vulnerant els drets dels catalans i ha citat d'exemples que l'executiu ha afirmat que vol repetir un 1-O o l'admissió a tràmit de la moció de la CUP sobre la declaració de ruptura del 9 de novembre de 2015. En una entrevista a TVE , Arrimadas ha considerat que el 155 no s'hauria d'haver aixecat mentre no hi hagués a Catalunya un govern que respecti les lleis i ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, de voler "tapar" la situació "molt greu" que es viu a Catalunya. Segons Arrimadas, dir que s'ha tornat a la normalitat és una "mentida com la catedral de Burgos".Segons Arrimadas, "les ganes de sortir corrent de Catalunya" de Sánchez han provocat que es tornin a vulnerar els drets dels catalans i ha reclamat al president del govern espanyol que no miri cap a un altre costat. "Està obsessionat en dir que no passa res, que està tot normalitzat i en passar pàgina però el que està passant a Catalunya segueix sent molt greu. Demanem que no ens utilitzi com a moneda de canvi i que defensi els nostres drets", ha afirmat.En referència a un acostament dels líders independentistes presos, Arrimadas ha defensat que no se'ls pot donar un tracte de favor a canvi d'haver donat suport a la moció de censura que va fer fora Rajoy. I en aquest sentit, ha afirmat que la política penitenciària ha de respondre a criteris tècnics i no a una "moneda de canvi" per arribar a la Moncloa.En referència a la reunió que Torra i Sánchez mantindran el pròxim 9 de juliol, Arrimadas ha instat el president del govern espanyol a tenir clar que "quan parli i negociï amb Torra està negociant amb el separatisme i no amb Catalunya", ja que segons Arrimadas, Catalunya està partida per la meitat i el president de la Generalitat ha renunciat a representar mitja part.Pel que fa a la visita d'Iglesias al líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, a la presó de Soto del Real, Arrimadas ha afirmat que no l'ha sorprès perquè "Podem sempre està al costat del separatisme". I ha posat d'exemple que prefereixen veure's abans amb Otegi que amb les víctimes d'ETA, o veure's abans amb els que volen trencar Espanya que amb els que volen la unió.

