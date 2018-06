L'home d'Olot que va assassinar quatre persones a trets el 2010 mor a la presó

Oficina bancària on van tenir lloc els fets Foto: NacióDigital

El pistoler d'Olot que va assassinar quatre persones a trets el matí del 15 de desembre del 2010 ha mort aquest dimarts a la presó. Pere Puig, que estava malalt de càncer, va morir al pavelló hospitalari penitenciari de Terrassa, on es trobava complint condemna. L'Audiència de Girona el va condemnar, el desembre del 2011, a una pena de 60 anys pels quatre assassinats comesos al bar 'La cuina de l'Anna' de la Canya i a la sucursal de la CAM d'Olot. Tot i això, la mateixa sentència fixava que passaria un màxim de 25 anys entre reixes.Els quatre crims van tenir lloc amb poc menys de mitja hora de diferència. El paleta de la Vall d'en Bas (Garrotxa) va anar primer al bar, on va matar els seus dos caps –pare i fill que es dedicaven a la construcció- amb el seu rifle de caça. Després, va anar fins a la sucursal situada al carrer Mulleras d'Olot. L'assassí va entrar a l'oficina amb el rifle a la mà i allà va matar a sang freda dos dels empleats.Pere Puig ha mort al pavelló hospitalari penitenciari de Terrassa sis anys i mig després que l'Audiència de Girona li imposes una pena de 60 anys –amb un compliment màxim de 25- per matar a trets quatre persones.L'Audiència de Girona el va condemnar després que el veredicte del jurat popular conclogués que Pere Puig tenia una clara intenció "d'acabar amb les vides" de les quatre víctimes, i que cap d'elles va tenir "possibilitat de defensa". A més, van desestimar tant l'eximent d'alteració psíquica com l'atenuant de confessió que proposava la defensa.Entre els arguments per condemnar-lo, l'Audiència va recollir que el paleta era "caçador", que coneixia perfectament el funcionament del seu rifle, que va disparar els trets a "escassa distància de les víctimes" i que va utilitzar munició "pensada per matar porcs senglars a una distància considerable".El tribunal subratllava que Puig va agafar totalment desprevinguts els dos constructors i els dos empleats -que estaven esmorzant o bé treballant- i que va disparar-los a cadascun de manera "sobtada i fulgurant".A l'hora de condemnar-lo, l'Audiència de Girona va imposar 15 anys de presó per a cadascun dels assassinats. La sentència indicava que "no hi ha circumstàncies atenuants, però tampoc agreujants" que fessin aplicar el límit màxim de 20 anys (que era el que sol·licitaven tant el fiscal com les acusacions particulars).

