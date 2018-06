La cura definitiva de la miopia, més a prop que mai

La revista Nature Photonics ha publicat recentment un estudi realitzat per la Universitat de Columbia amb el que es podria haver descobert la cura per la miopia i altres problemes de visió.Avui en dia, el mètode que més s’utilitza per operar la miopia és el làser, amb què perforen la còrnia i la modifiquen perquè torni al seu estat original. Però aquest procediment comporta un petit risc, que se’t pot debilitar la còrnia.Aquest nou sistema també utilitza el làser, però d’una manera molt diferent. L’operació consisteix en “donar sobre l'ull impulsos de baixa energia, amb una taxa de repetició molt elevada. D'aquesta manera, les molècules d'aigua de l'ull s'ionitzen, donant lloc a noves molècules molt reactives, que formen enllaços amb les fibres de col·lagen de la còrnia, alterant la seva estructura”, segons explica El Español Amb aquest procés s’aconsegueix que no es perdi el teixit corneal, i per tant, no dona pas a futurs problemes. A més, segons Sinisa Vukelić, investigador principal de l'estudi, aquesta tècnica no només seria beneficiosa per tractar problemes de visió, sinó també qualsevol altra malaltia que involucri teixits rics en col·lagen, com l'osteoartritis.Cal dir, però, que l’estudi tot just ha passat la fase pre-clínica, és a dir, una fase de proves molt inicial, que ha donat molta esperança pels bons resultats aconseguits. S’espera que els assaigs clínics comencin a finals d’aquest any.

