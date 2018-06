Artadi avisa Sánchez que el procés no es resoldrà recuperant l'Estatut retallat

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha avisat aquest dimecres, en la primera compareixença en comissió parlamentària, que la relació entre Catalunya i Espanya no se soluciona "només recuperant l'Estatut retallat i sentenciat pel Tribunal Constitucional, per molt talante que se li posi". Són paraules dirigides cap al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que s'ha obert a recuperar aspectes de la norma que van ser escapçats l'any 2010 sota el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero.Artadi ha indicat que el Govern se senti "hereu de l'1-O". "Els catalans es van defensar pacíficament davant la violència de l'Estat. Som moltes les que creiem que per fer un país millor ens cal la independència. El volem cohesionat i amb drets i oportunitats", ha recalcat la consellera de la Presidència, que ha apuntat la voluntat de "governar per totes".

