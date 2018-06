Artadi admet que a l'octubre «no es va fer tot bé» i demana unitat per repensar l'estratègia

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha avisat aquest dimecres, en la primera compareixença en comissió parlamentària, que la relació entre Catalunya i Espanya no se soluciona "només recuperant l'Estatut retallat i sentenciat pel Tribunal Constitucional". Són paraules dirigides cap al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que s'ha obert a recuperar aspectes de la norma que van ser escapçats l'any 2010 sota el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero. El centre de la legislatura, ha apuntat la consellera, és "exercir" el dret a l'autodeterminació. En el torn posterior de paraula, la dirigent independentista ha admès que "no tot es va fer bé a l'octubre" -coincidint, ha dit, amb Clara Ponsatí- i ha demanat "unitat" per repensar l'estratègia per aconseguir la independència, sense entrar a concretar terminis.La consellera ha indicat que el Govern -com li retreu la CUP- faci política autonomista, i ha apuntat que si fos així "Jordi Turull estaria assegut en aquesta taula i Carles Puigdemont seria al Palau de la Generalitat". "[A l'octubre] Es va fer un pas endavant, la feina no està acabada. Estem millor ara que fa dos anys", ha destacat la dirigent independentista, que ha constatat que hi ha un procés de "debat intern" de tots els partits a l'hora de definir l'estratègia a seguir en els propers anys. De moment, s'ha obert a mantenir diàleg bilateral amb l'Estat, i també ha apostat per mantenir contacte amb Podem per tal d'influir en el nou govern espanyol.Artadi ha indicat que el Govern se sent "hereu de l'1-O". "Els catalans es van defensar pacíficament davant la violència de l'Estat. Som moltes les que creiem que per fer un país millor ens cal la independència. El volem cohesionat i amb drets i oportunitats", ha recalcat la consellera de la Presidència, que ha apuntat la voluntat de "governar per totes". Acompanyada per la plana major del departament, ha volgut arrencar la intervenció indicant que en el seu lloc hi hauria d'haver Jordi Turull, empresonat a Estremera i que finalment va ser descartat com a conseller per la seva situació judicial En presència de Pau Villòria, que ahir va ser nomenat com a comissionat per al Desplegament de l'Autogovern - encarregat d'avaluar els estralls del 155 -, Artadi ha apuntat que la primera prioritat del departament és fer un "inventari de danys" de la intervenció de l'autonomia. "Però no ens podem conformar amb revertir els danys, perquè el gran tema d'aquesta legislatura és exercir el dret a l'autodeterminació", ha indicat la consellera de la Presidència, que ha insistit que "mai s'hi renunciarà" perquè Catalunya "hi té dret i així ho vol la majoria" de la ciutadania.Aquestes paraules entronquen amb els posicionaments expressats els últims dies per part de Quim Torra, president de la Generalitat, que dilluns va defensar la necessitat de "crear un altre 1-O" . Aquesta nova "finestra d'oportunitat" -en paraules fetes servir per Artadi ahir, en la roda de premsa posterior al consell executiu- no té per què ser un referèndum, sinó que podria esdevenir una "mobilització col·lectiva" La portaveu del Govern també s'ha referit, al final de la intervenció, a la necessitat que el nou executiu de Sánchez respecti les lleis aprovades pel Parlament. "Tindrem l'oportunitat de veure-ho", ha destacat la consellera, que ha fet una defensa del gabinet jurídic de la Generalitat, integrat dins de Presidència. En clau de món local, ha exigit la derogació de la llei de reforma i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) i la llei de sostenibilitat financera aprovades sota el mandat de Cristóbal Montoro."La nostra societat encara està pensada en masculí i sota els valors d'un model patriarcal. Ens hi hem de rebel·lar, no podem acceptar-ho de manera passiva", ha ressaltat Artadi, que ha reivindicat la vaga feminista del 8 de març i ha anunciat un pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere entre el 2018 i el 2021. En les properes setmanes, segons ha anunciat la consellera, s'aprovarà un pla director de formació en equitat de gènere i un model de clàusules d'igualtat de gènere per incloure en les licitacions i en les contractacions públiques.Artadi s'ha mostrat molt crítica amb la sentència contra els autodenominats "La Manada", que ja estan en llibertat provisional. "En aquests moments pot passar perfectament que aquests delinqüents engreixin el seu compte corrent passejant-se per programes de televisió. Això seria impensbale en els nostres mitjans públics, però és que també ho hauria de ser en els privats", ha recalcat.La dirigent de Junts per Catalunya (JxCat) ha carregat contra el relat "interessat" que s'ha fet amb TV3 i Catalunya Ràdio arran del seu paper en el procés. "TV3 no és una televisió antropològica, i Catalunya Ràdio no és una emissora minoritària", ha destacat la consellera de la Presidència, que n'ha destacat el "pluralisme". "Són garantia d'informació acurada, completa, plural i veraç", ha ressaltat Artadi. En la primera reunió ordinària de Govern es va aprovar una transferència de 20,4 milions d'euros per començar a solucionar els problemes de finançament derivats del càlcul de l'IVA.

