​Munté deixa la presidència del PDECat

Neus Munté ha anunciat aquest dimecres en declaracions a Catalunya Ràdio que deixarà la presidència del PDeCAT. L'anunci de la seva decisió arriba poques setmanes abans de l'assemblea ordinària que el partit celebrarà el 21 i 22 de juliol.Munté és la candidata del PDECat a les municipals després de guanyar les primàries. "No seré la nova presidenta de Junts per Catalunya", ha afirmat Munté després d'assegurar que en el moment d'optar a les primàries del partit a Barcelona va decidir centrar-se "plenament" a la candidatura de la formació a la capital catalana amb l'objectiu de construir una llista "potent", segons ha subratllat.Neus Munté ha assenyalat que la denominació de Junts per Catalunya els donaria "l'esperit de transversalitat" i ha afegit que a Barcelona "seria recomanable una llista unitària amb les formacions independentistes". En aquest sentit, ha dit que una llista amb ERC "seria intel·ligent".

