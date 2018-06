El Col·legi d'Economistes destaca el creixement de l'economia catalana per tretzè trimestre consecutiu

Les dades econòmiques del primer trimestre auguren un bon any per l'economia catalana i desmenteixen els auguris més pessimistes sobre els efectes de la situació política. El grup de conjuntura del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha fet aquest dimecres la seva valoració sobre la situació econòmica. El degà, Modest Guinjoan, ha subratllat la solidesa de l'economia catalana malgrat la situació de conflicte polític. Guinjoan ha destacat que l'economia catalana ha crescut per tretzè trimestre consecutiu, "una situació que és excepcional". "Aquest pais, després d'un procés de sanejament econòmic, té una plataforma productiva prou competitiva", ha remarcat el degà dels economistes.Xavier Cuadras ha presentat les dades sobre macroeconomia. El creixement del PIB ha estat del 0,8% intertrimestral (a Espanya ha estat del 0,7%) i un interanual del 3,3%, superior al 3% espanyol i a la mitjana de la zona euro, segons dades de l'Idescat i de l'INE. La previsió per al 2018 es mou entre el 2,5% segons el BBVA i el 3,1%, segons la Cambra de Comerç. Però com ha assenyalat Cuadras, la previsió per aquest any ja comença a ser desmentida per les dades del primer trimestre.El creixement de l'ocupació a Catalunya ha estat del 3,3% en el primer trimestre, per davant del 2,4% d'Espanya. També les dades d'afiliació a la seguretat social són positives, amb un increment del 3,3%, el mateix que a l'estat espanyol. Amb totes aquestes dades, Cuadras ha assenyalat que la visió que s'havia fet des d'institucions com la Caixa, que eren més conservadores, han quedat desmentides.Modest Guinjoan ha explicat les dades quant a activitat empresarial, que dona la pauta de la percepció de la situació econòmica. La inversió industrial a Catalunya és "espectacular", segons Guinjoan, amb xifres de dos dígits: usi el 2017 va ser d'un 12%, la previsió per aquest 2018 és del 13,4%. Les exportacions de béns del primer trimestre han crescut un 3,4%.Un dels instruments que mostra millor l'evolució de les exportacions és el tràfic marítim, que fins a l'abril havia pujat un 13,9%, el doble que a l'estat espanyol. Pel que fa al tràfic de mercaderies del port, al maig del 2018 s'havien mogut sis milions de tones, un rècord històric.Jordi Goula ha analitzat els indicadors de demanda i consum. Un sector clau en aquest capítol és el turisme, que creix en un 7,4% (el 4,6% a Espanya), les pernoctacions d'estrangers en hotels fins al maig han crescut un 4,3%. Goula ha destacat les dades en compra-venda d'habitatge, amb un increment del 22,4% fins a l'abril, però s'està tocant sostre i el mercat s'està frenant per la manca d'oferta.Albert Carreras ha avaluat l’estat del sector públic i ha destacat la importància de l'aixecament del control previ de les finances de la Generalitat, tot i que la situació és lluny de la plena normalitat i la generalitat té més obligacions que la resta de les comunitats autònomes. Carreras ha assenyalat el fet que no hi ha pressupost per al 2018. Les polítiques de benestar, ensenyament o sanitat requereixen molts recursos i el marge de maniobra de despesa és limitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)